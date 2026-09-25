Демократы в Сенате США атаковали итоги встречи Трампа и Си: что вскрылось об Украине

Итоги встречи президента США Дональда Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином вызвали резкую реакцию со стороны сенаторов-демократов. В совместном заявлении они признали важность диалога между Вашингтоном и Пекином, однако заявили, что саммит не дал ожидаемых результатов по ключевым вопросам безопасности и внешней политики.

Сенат США. Фото: из открытых источников

Особое внимание законодатели уделили войне России против Украины. По их словам, призывы к деэскалации сами по себе не останавливают поставки китайских товаров двойного назначения, которые, как утверждают сенаторы, используются для поддержания российской военной промышленности.

Демократы также потребовали от администрации Трампа активнее применять недавно принятый закон о санкциях против России и Ирана. Отдельно они упомянули закупки российской нефти Китаем и экспорт в РФ продукции, которую можно использовать как в гражданских, так и в военных целях.

В заявлении сенаторы затронули и другие спорные направления американо-китайских отношений – экспорт передовых технологий, искусственный интеллект, торговлю, редкоземельные металлы и безопасность Тайваня. По их оценке, Вашингтон должен был добиться от Пекина более конкретных обязательств.

Отдельная претензия касалась самого формата визита. Демократы заявили, что вместо жесткого обсуждения торговых и военно-технологических вопросов Трамп сделал ставку на торжественные мероприятия и демонстративное гостеприимство.

При этом сами сенаторы подчеркнули: дипломатические контакты с Пекином остаются необходимыми для предотвращения прямого конфликта и защиты интересов США. Однако, по их мнению, дипломатия должна сопровождаться конкретными решениями – прежде всего в вопросах санкций, технологий и поддержки России.

Таким образом, после завершения переговоров между Вашингтоном и Пекином давление на администрацию Трампа со стороны демократов не ослабло. Теперь они требуют от Белого дома показать практический результат договоренностей, а не ограничиваться заявлениями о стабильности отношений.

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