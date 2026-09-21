Детали разговора Трампа и Зеленского: президент США жестко настаивал на одном вопросе

Стали известны новые подробности телефонного разговора президента Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа. По словам источника, знакомого с содержанием беседы, значительную ее часть заняла просьба американского президента прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам. Об этом сообщает Axios.

Владимир Зеленский и Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Как утверждает источник издания, Трамп неоднократно обращался к Зеленскому с просьбой остановить атаки на российскую нефтеперерабатывающую инфраструктуру. По его словам, подобные удары могут влиять на мировые цены на дизельное топливо.

"Слово "дизель" упоминалось во время разговора много раз", — рассказал собеседник Axios.

Украина в последние месяцы наносила удары по объектам российской нефтяной инфраструктуры, стремясь ограничить возможности Москвы по переработке и поставкам топлива. В то же время вопрос последствий таких атак для международного энергетического рынка остается одной из тем, которую обсуждают в Вашингтоне.

По данным Axios, следующим этапом контактов может стать личная встреча Зеленского и Трампа на полях Генеральной ассамблеи ООН. Предварительно она запланирована на вторник.

Предстоящие переговоры состоятся вскоре после двух решений американской администрации, которых Киев добивался на протяжении нескольких месяцев. Трамп подписал закон о новых санкциях против России, а также одобрил крупное соглашение о поставках вооружений Украине.

Таким образом, ближайшие переговоры президентов могут пройти на фоне одновременно усиливающегося давления на Москву и разногласий вокруг методов ведения войны. В центре внимания остается вопрос о том, как сочетать поддержку Украины с последствиями ударов по российской энергетической инфраструктуре для мирового рынка топлива.

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