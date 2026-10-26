Дизельное соглашение Трампа с Путиным стало последней каплей: какого наказания не избежит президент США

В США растет политическое давление из-за возможных договоренностей по импорту российского дизельного горючего. Ведущие демократы в Конгрессе призвали крупные банки и портовые администрации сохранить все документы, связанные с потенциальными соглашениями с российским дизелем. Об этом сообщает Axios.

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Как отмечает издание, если демократы возобновят контроль над одной или двумя палатами Конгресса после следующих выборов, расследование возможного соглашения администрации президента США Дональда Трампа с Москвой станет одним из приоритетов. Причем внимание законодателей может распространиться не только на Белый дом, но и руководство финансовых учреждений и компаний, привлеченных к операциям.

"Любой импорт российского дизельного топлива в США вызывает серьезные юридические вопросы и может стать предметом судебных исков, а также расследований Конгресса", — говорится в письме, которое получило Axios.

Обращение подписали сенаторы Крис Кунс, Элизабет Уоррен, Рон Вайден и Шелдон Вайтхаус, а также конгрессмен Грег Микс. К инициативе присоединились сенатор Жанна Шахин и покидающий Сенат республиканец Том Тиллис.

Законодатели призывают банки и порты не способствовать покупке, транспортировке, импорту, разгрузке, хранению, финансированию или распределению российского дизеля в США. Они также выступают против содействия аналогичным соглашениям для других рынков.

Отдельная обеспокоенность касается последствий для Украины. Как сообщает Bloomberg, в письме отмечается, что потенциальный импорт российского горючего может финансировать войну Москвы против Украины.

Обращения направили, в частности, JPMorgan Chase, Bank of America, Citigroup и Morgan Stanley, а также администрациям портов Нью-Йорка и Нью-Джерси.

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