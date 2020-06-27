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Дональд Трамп взялся за защиту памятников

Президент США подписал указ об ответственности за разрушение памятников

сегодня, 14:29
Автор:

Сергей Медведев
Дональд Трамп взялся за защиту памятников

Американский лидер Дональд Трамп решил защитить памятники. Согласно президентскому указу, участникам беспорядков, которые разрушают скульптуры, грозят "длительные тюремные сроки". О том, что указ уже подписан, Трамп сообщил у себя в Twitter. Президент также уточнил, что указ вступает в силу незамедлительно.

"Мне только что выпала честь подписать очень серьезный исполнительный указ, который защищает американские памятники, мемориалы и статуи. Длинные тюремные сроки предусмотрены за эти акты беззакония, совершаемые против нашей великой страны", - подчеркнул президент США.

Напомним, что Дональд Трамп уже выступал с инициативой ввести тюремное заключение для вандалов-разрушителей. Он заявлял, что за снос памятников нарушители порядка должны получать до 10 лет тюрьмы.

Волна антирасистских митингов и демонстраций, которая прокатилась по США после смерти Джорджа Флойда, привела к беспорядкам, в ходе которых были уничтожены несколько памятников, в частности президенту Эндрю Джексону. Джексона  считают неоднозначной персоной в истории Америки, поскольку он  был рабовладельцем и сторонником переселения индейцев в резервации.

Как сообщал портал "Комментарии", гражданские активисты, которые разрушают памятники и оскорбляют национальные ценности должны понести заслуженное наказание. За сожжение флага США уличным хулиганам грозит до года тюремного заключения.


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Источник: https://www.unn.com.ua/ru/news/1877488-tramp-pidpisav-ukaz-pro-zakhist-amerikanskikh-pamyatnikiv
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