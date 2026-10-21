Дроны ВСУ остановились: стало известно, кто в США распорядился ограничить Starlink для Украины

Основатель SpaceX Илон Маск согласился ограничить работу спутниковой системы Starlink, используемой украинскими военными, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников и источники, знакомые с ситуацией.

Starlink на фронте. Фото: из открытых источников

По информации издания, ограничения затронули скорость и возможности подключения украинского оборудования к спутниковой сети. Это создало проблемы для отдельных типов боевых беспилотников, а также дронов, применяемых для перехвата воздушных целей.

Источники WSJ утверждают, что последствия решения вызвали обеспокоенность в Киеве и растерянность среди представителей администрации США. При этом обстоятельства введения ограничений остаются предметом разногласий: некоторые американские чиновники считают, что Маск действовал самостоятельно, тогда как другой собеседник издания сообщил о его контактах с высокопоставленными представителями администрации до изменения условий доступа.

По данным WSJ, после того как информация об ограничениях стала публичной, Маск и Трамп обсудили ситуацию по телефону. Издание также связывает обострение вокруг спутниковой связи с недовольством американского президента украинскими ударами по российским нефтеперерабатывающим заводам.

Трамп ранее критиковал такие атаки, утверждая, что они способствуют росту цен на энергоносители. Однако наличие прямой связи между этой критикой и ограничениями Starlink само по себе не доказывает, что решение принималось с целью наказать Киев.

Для Украины спутниковая связь имеет важное значение: она обеспечивает передачу данных и поддерживает работу военных подразделений в условиях войны. Поэтому даже частичное ограничение доступа способно осложнить выполнение отдельных задач, особенно там, где альтернативные каналы связи недоступны.

В то же время приведенные изданием сведения не позволяют утверждать, что вся сеть Starlink на территории Украины была отключена. Масштаб ограничений и их дальнейшие последствия требуют отдельного уточнения.

Ситуация вновь поставила вопрос о зависимости украинских военных возможностей от частной технологической инфраструктуры и решений, принимаемых за пределами Украины.

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