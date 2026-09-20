Экс-глава подразделения ЦРУ рассказал, о чем Трамп, Си и Путин договариваются по Украине

Россия, Китай и США могут иметь общий интерес в переговорах о новом мировом порядке, построенном вокруг "сфер влияния". Такую возможность предположил бывший руководитель отдела ЦРУ в Центре по борьбе с терроризмом и руководитель Центра киберопераций и информационных операций Роберт Данненберг.

Путин, Си и Трамп. Фото из открытых источников

Роберт Данненберг в эфире "Эспрессо" заявил, что Владимир Путин и Си Цзиньпин воспринимают международную политику через призму зон, в которых их страны стремятся оказать решающее влияние. По оценке Данненберга, отчасти схожий подход можно проследить и в политике Дональда Трампа.

Данненберг отметил, что Москва рассматривает Украину, страны Балтии, Польшу, Румынию и другие государства Восточной Европы как территории, по которым Россия стремится сохранить или расширить свое влияние. По его словам, Пекин придерживается подобной логики по Тайваню и спорным территориям в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях.

"Поэтому я думаю, когда Путин и Си встретились в Бишкеке, они, вероятно, говорили об этих концепциях в самых широких категориях. Я уверен, что Си вновь заверил Путина, что китайская поддержка российских военных усилий против Украины будет продолжаться, и на нее можно рассчитывать", – заявил Данненберг.

Что касается Трампа, то бывший сотрудник ЦРУ привел пример его политики в Западном полушарии. В частности, он упомянул подходы США к Венесуэле, Кубе и отношениям со странами Южной Америки.

По мнению Данненберга, именно поэтому тема "сфер влияния" может быть важна во время предстоящих переговоров Трампа с Си. Он предположил, что стороны могут обсуждать возможность окончания отдельных конфликтов из-за договоренностей о распределении зон влияния, в частности, в отношении Украины.

"И я думаю, вы можете быть уверены, что когда Си приедет в Вашингтон и встретится с президентом Трампом позже этого месяца, они будут говорить в широких категориях о таких концепциях, как завершение войн из-за договоренностей о сферах влияния", — заявил бывший руководитель отдела ЦРУ.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о заявлении Зеленского , который сказал, что Пекин имеет возможность повлиять на Москву и подтолкнуть Путина к переговорам.