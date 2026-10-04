Ей было более 500 лет: знаменитая морская арка на Гавайях внезапно исчезла в океане

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Сергій Кречмаровський
Морская арка Холей, более пяти веков формировавшая пейзаж побережья Гавайев, обрушилась в Тихий океан. Естественный памятник высотой около 27 метров располагался в Национальном парке вулканов на южном побережье Большого острова.
Морская арка Hōlei на побережье Гавайев - природная достопримечательность, которая впоследствии исчезла из-за обрушения скалы. Фото: NPS Natural Resources / Wikimedia Commons
По данным Службы национальных парков США, Холей сформировалась примерно 550 лет назад. Ее создал поток лавы при извержении одного из вулканов острова. Впоследствии волны и естественные процессы постепенно меняли скалу, сформировав характерный каменный свод.
Точный момент обрушения установить не удалось. В Национальном парке сообщили, что 23 сентября арка еще оставалась на своем месте. В этот период парк временно закрыли из-за тропического шторма Хоне. Когда территорию снова открыли 28 сентября, от знаменитого памятника уже ничего не осталось.
Несмотря на поразительный возраст, Холей не могла существовать вечно. В Национальном парке вулканов объясняли, что морские арки являются временными образованиями. Постоянное влияние волн постепенно разрушает скалы, а более мягкие породы стираются быстрее твердых. Этот процесс называют дифференциальной эрозией.
Специалисты давно знали, что арка в конце концов рухнет в море, хотя определить конкретную дату было невозможно. В то же время исчезновение одного памятника не означает конца природного процесса: по мере отступления скалы могут формироваться новые арки.
В Национальном парке назвали Холей особым местом для многих посетителей. Туристов также призывают держаться подальше от нестабильных краев скал, ведь они могут представлять опасность.
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