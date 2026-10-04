Ей было более 500 лет: знаменитая морская арка на Гавайях внезапно исчезла в океане

Морская арка Холей, более пяти веков формировавшая пейзаж побережья Гавайев, обрушилась в Тихий океан. Естественный памятник высотой около 27 метров располагался в Национальном парке вулканов на южном побережье Большого острова.

Морская арка Hōlei на побережье Гавайев - природная достопримечательность, которая впоследствии исчезла из-за обрушения скалы. Фото: NPS Natural Resources / Wikimedia Commons

Арка пережила более 500 лет

По данным Службы национальных парков США, Холей сформировалась примерно 550 лет назад. Ее создал поток лавы при извержении одного из вулканов острова. Впоследствии волны и естественные процессы постепенно меняли скалу, сформировав характерный каменный свод.

Точный момент обрушения установить не удалось. В Национальном парке сообщили, что 23 сентября арка еще оставалась на своем месте. В этот период парк временно закрыли из-за тропического шторма Хоне. Когда территорию снова открыли 28 сентября, от знаменитого памятника уже ничего не осталось.

Ее исчезновение было неизбежным

Несмотря на поразительный возраст, Холей не могла существовать вечно. В Национальном парке вулканов объясняли, что морские арки являются временными образованиями. Постоянное влияние волн постепенно разрушает скалы, а более мягкие породы стираются быстрее твердых. Этот процесс называют дифференциальной эрозией.

Специалисты давно знали, что арка в конце концов рухнет в море, хотя определить конкретную дату было невозможно. В то же время исчезновение одного памятника не означает конца природного процесса: по мере отступления скалы могут формироваться новые арки.

В Национальном парке назвали Холей особым местом для многих посетителей. Туристов также призывают держаться подальше от нестабильных краев скал, ведь они могут представлять опасность.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о постоянно затапливаемом водой книжном магазине: как в Венеции спасают книги