Американская актриса и певица Барбра Стрейзанд, чьи родственные корни связаны с Украиной, раскритиковала президента США Дональда Трампа из-за его отношения к российскому диктатору Владимиру Путину. Звезда также подвергла сомнению мотивы американского лидера в войне с Ираном.

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Своими соображениями Стрейзанд поделилась в социальной сети Threads. Она напомнила о российском вторжении в Украину и обратила внимание на то, что Трамп, по ее мнению, продолжает демонстрировать восхищение главой Кремля.

"Трамп настолько увлекается Путиным, даже после его вторжения в демократическую Украину. Именно поэтому он начал эту бессмысленную войну с Ираном?", — написала актриса.

Ее сообщение вызвало оживленное обсуждение в сети. Часть пользователей поддержала критику президента США и предположила, что конфликт на Ближнем Востоке может быть выгоден России.

В частности, комментаторы обратили внимание на возможный рост мировых цен на нефть. Поскольку продажи энергоносителей остаются важным источником доходов российского бюджета, подорожание нефти потенциально может улучшить финансовые возможности Москвы. В то же время, это предположение пользователей не доказывает, что именно такая цель стояла по решениям американской администрации.

Другие корреспонденты высказывали резкую критику Трампа и его команды. Некоторые также предположили, что война могла отвлечь общественность от других политических.

Портал "Комментарии" уже писал , что Россия может рассматривать завершение войны не как поиск взаимоприемлемого компромисса с Украиной, а как способ установить над ней контроль и ограничить ее независимость. Такое мнение высказал сегодня журналист Виталий Портников, анализируя возможные условия переговоров между Киевом, Москвой и Вашингтоном.