«Грязная сделка» с Путиным: на Западе назвали главную причину, почему Трамп отворачивается от Украины

Президент США Дональд Трамп фактически помогает укреплять позиции России, отказываясь от более жесткого давления на Кремль. Такую оценку в своей колонке для The Atlantic представил Том Николс, назвав происходящее опасным изменением американской внешней политики.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

По мнению публициста, действия Трампа объясняются не столько национальными интересами Вашингтона, сколько личными симпатиями и стремлением добиться политических выгод. Автор обращает внимание на нежелание президента вводить санкции против России, связанные с инициативой сенатора Линдси Грэма.

Сам Трамп объяснил свою позицию интересами США, однако, как отмечает Николс, конкретных аргументов в пользу такого решения представлено не было. Обещание администрации оценить последствия соответствующего законодательства через 60 дней автор также считает попыткой выиграть время, а не свидетельством реальной готовности усилить давление на Москву.

Николс утверждает, что подобный курс вызывает недовольство даже среди части республиканцев, поскольку его связь с национальной безопасностью США остается неочевидной. Возможным мотивом президента он называет стремление снизить цены на топливо на фоне экономических трудностей и последствий войны в Иране.

По версии публициста, Трамп может рассчитывать, что договоренности с Россией помогут стабилизировать энергетический рынок. Однако Николс сомневается в эффективности такой стратегии и предупреждает, что ее результатом способны стать дополнительные выгоды для российских компаний.

Еще одним фактором автор считает личное отношение Трампа к президенту Украины Владимиру Зеленскому. Николс полагает, что американский лидер предпочитает персонализированную дипломатию и недооценивает нежелание Киева соглашаться на российские условия.

В результате, считает публицист, отношения Вашингтона и Москвы приобретают характер сделки, выгодной прежде всего самому Трампу. При этом автор не исключает, что ослабление американской поддержки поставит Украину в еще большую зависимость от европейских партнеров.

Николс предупреждает: сценарий, при котором Белый дом фактически действует в интересах Кремля, еще недавно казался немыслимым. Теперь, по его оценке, европейским государствам придется играть ключевую роль в обеспечении дальнейшей поддержки Украины.

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