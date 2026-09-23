HIMARS сможет поражать новый тип целей: США заказали ракеты на 1,2 млрд долларов

Американская армия заключила с Lockheed Martin контракт стоимостью до 1,2 млрд долларов на производство новой версии ракет Precision Strike Missile (PrSM) Increment 2. Она предназначена для комплексов, включая HIMARS, и должна расширить перечень целей, которые могут поражаться с помощью этой системы.

Компания Lockheed Martin запускает ракету PrSM Increment 2 во время августовских летных испытаний. Фото: Армия США

Что изменилось в ракете

Главное нововведение PrSM Increment 2 — многорежимная головка самонаведения. Она позволяет ракете работать не только по неподвижным объектам, но и по движущимся наземным и морским целям. Именно возможность поражения движущихся целей стала одним из ключевых результатов последних испытаний.

В Lockheed Martin сообщили, что второй испытательный запуск новой модификации состоялся в августе. Ракету запустили с установки HIMARS. Во время испытания специалисты получили данные о работе системы в полете, включая наведение на цель. Первый полет PrSM Increment 2 состоялся в марте этого года. Дополнительные испытания планируется провести в 2027 году.

Ракеты переходят к производству

Новый контракт предусматривает не только первоначальные поставки. Он также включает последующее производство ракет и дальнейшие работы по их развитию. Таким образом, PrSM Increment 2 постепенно выходит из стадии разработки и летных испытаний непосредственно в производство.

Lockheed Martin также увеличивает производственные мощности. Компания заявила о планах в четыре раза нарастить выпуск ракет семейства PrSM, одновременно продолжая работу над следующими модификациями.

Для HIMARS появление PrSM Increment 2 означает расширение возможностей применения. Комплекс получает ракету, способную работать по более широкому кругу целей, включая движущиеся объекты на море. При этом сама система HIMARS остается пусковой платформой, а новые возможности связаны прежде всего с характеристиками ракеты.

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