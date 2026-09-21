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Инвесторы ждали небоскреб, а получили 4 этажа: как построили самый маленький небоскреб в мире

История здания в Техасе, которое прославилось благодаря необычным чертежам

21 сентября 2026, 14:33
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Сергій Кречмаровський

В начале XX века нефтяной бум привел в Техас тысячи людей и огромные деньги. В 1912 году крупное месторождение обнаружили возле Буркбернетта, а соседний Уичито-Фолс быстро начал развиваться. Именно на волне этого бума появилась история одного из самых необычных зданий Америки.

Инвесторы ждали небоскреб, а получили 4 этажа: как построили самый маленький небоскреб в мире

Самый маленький небоскреб в мире - здание Newby-McMahon Building в Уичито-Фолс. Фото: Michael Barera / Wikimedia Commons

Обещали огромный небоскреб

В конце 1918 года предприниматель Джей Ди Макмахон решил построить в Уичито-Фолс многоэтажное здание с офисами, магазинами и квартирами. Проект заинтересовал инвесторов, и на строительство удалось привлечь около 200 тысяч долларов. Однако после начала работ Макмахон уехал из города.

Когда строительство завершилось, инвесторы увидели совсем не тот объект, который ожидали. Вместо внушительного небоскреба перед ними оказалось четырехэтажное здание высотой всего 40 футов, или около 12,2 метра. Его внешние размеры составляли примерно 5,5 метра в длину и 3 метра в ширину.

Все дело в чертежах

Согласно популярной версии истории, инвесторы слишком поздно заметили одну деталь в документации. Высота будущего здания якобы была указана как 480 дюймов, а не 480 футов. 480 дюймов — это те самые 40 футов, или около 12,2 метра. Таким образом, огромный проект превратился в миниатюрное строение.

Существует легенда, что обманутые инвесторы пытались подать на Макмахона в суд, но проиграли, поскольку он построил здание в соответствии с подписанными планами. При этом автор исходной статьи отмечает, что надежных документальных подтверждений этого судебного процесса найти не удалось.

От мошенничества к достопримечательности

Несмотря на необычные размеры, здание использовали разные предприятия. Позже оно получило известность как Newby-McMahon Building и стало называться "самым маленьким небоскребом в мире". В 1931 году здесь произошел пожар, после которого строение долгое время использовалось нерегулярно.

Впоследствии здание несколько раз хотели снести, но местные жители выступали против. В конце концов его восстановили, и сегодня оно остается туристической достопримечательностью Уичито-Фолс. Внутри работает антикварный магазин, а посетители могут подняться по четырем этажам здания.

При этом многие детали знаменитой истории остаются спорными. Даже источники, описывающие здание, отмечают, что история о мошенничестве во многом основана на местной легенде. Поэтому Newby-McMahon Building остается одновременно реальным архитектурным курьезом и одной из самых необычных историй Техаса.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал, что американцы боялись даже помидоров: 5 самых странных страхов прошлого



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