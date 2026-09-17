Исторический шаг: Трамп заявил о создании военной базы США у границ Украины

Президент США Дональд Трамп заявил о значительном прогрессе в переговорах по созданию постоянной военной базы американской армии в Польше. По его словам, решение о ее размещении могут быть объявлены в ближайшее время.

Трамп заявил о базе США в Польше

Дональд Трамп 17 сентября в своей соцсети Truth Social написал о возможности создать военную базу в соседней Украине Польше. Американский лидер поблагодарил президента Польши Кароля Навроцкого и назвал возможное создание базы "историческим шагом".

"Благодаря решительному лидерству моего друга Кароля Навроцкого, президента Польши, достигнут значительный прогресс в деле создания базы армии США в Польше", — написал Трамп.

Польша уже долго добивается усиления постоянного присутствия американских военных на своей территории. В июне 2026 года министр обороны Владислав Косиняк-Камыш заявлял, что Вашингтон рассматривает польское предложение о постоянном американском военном присутствии. А уже 16 сентября Навроцкий заявил, что Польша находится накануне реализации решения о переходе американского военного присутствия к постоянному формату. Кроме того, а мериканские военные уже находятся в Польше на ротационной основе.

Польша имеет общую границу с Украиной, поэтому появление постоянной американской военной базы на ее территории будет иметь значение для архитектуры безопасности восточного фланга НАТО. В то же время, конкретное местоположение и параметры будущей базы остаются неизвестными.