Известная защитница Украины сохранила кресло в Конгрессе США: детали

Демократка Марси Каптур одержала победу на выборах в Палату представителей США и продолжит представлять девятый округ штата Огайо. Об этом сообщает News 5 Cleveland со ссылкой на неофициальные результаты голосования.

Марси Каптур. Фото: из открытых источников

Каптур удалось обойти кандидата от Республиканской партии Дерека Меррина и независимого претендента Кэти Маккинстри. Таким образом, сопредседатель группы поддержки Украины в американском Конгрессе сохраняет свое место в законодательном органе.

Победа оказалась особенно значимой на фоне изменений избирательной карты штата. После перераспределения округов в 2024 году границы девятого округа сместились в сторону территорий с более сильной поддержкой республиканцев. Это создало дополнительные трудности для демократической кандидатки.

Однако политический опыт и многолетняя поддержка избирателей позволили Каптур удержать позиции.

Она представляет жителей северо-западного Огайо с 1983 года, когда впервые была избрана в Палату представителей. За более чем четыре десятилетия работы Каптур стала женщиной с самым продолжительным сроком пребывания в американском Конгрессе.

Особое значение ее переизбрание имеет и для Украины. Каптур известна своей деятельностью в поддержку украинского государства и возглавляет вместе с коллегами двухпартийную группу поддержки Украины в Палате представителей.

Таким образом, Вашингтон сохраняет одного из наиболее опытных сторонников Украины в законодательном органе США.

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