Какую сделку с Россией в США обсуждают еще до окончания войны

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность заключения с Россией отдельных экономических и других договоренностей еще до завершения войны в Украине. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на источники.

США и РФ. Фото: из открытых источников

Речь, как отмечается, идет о потенциальных соглашениях, которые Вашингтон мог бы заключить с Москвой независимо от того, удастся ли сторонам достичь полноценного мирного соглашения. Такой подход рассматривается как один из способов одновременно продолжать дипломатические контакты с Кремлем и создавать условия для возможного восстановления экономических связей.

Среди потенциальных направлений взаимодействия называются энергетика, инвестиции и другие сферы, где после снятия или смягчения ограничений могло бы возобновиться сотрудничество американского и российского бизнеса.

Однако внутри администрации США, согласно публикации, нет единой позиции относительно того, насколько быстро следует двигаться в этом направлении. Одни представители американской стороны рассматривают экономические контакты как дополнительный инструмент дипломатии. Другие опасаются, что слишком раннее предоставление Москве экономических стимулов способно уменьшить давление на российское руководство.

Ситуация осложняется санкционной политикой Вашингтона. 16 сентября Палата представителей США одобрила масштабный пакет новых ограничений против России. Документ предусматривает давление на российские финансовый и энергетический секторы и допускает введение повышенных тарифов против государств, продолжающих покупать российские энергоносители.

17 сентября пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что возможные новые санкции США способны осложнить переговоры. Москва назвала такие меры недружественными действиями.

Таким образом, американская политика сейчас сочетает дипломатические попытки добиться прекращения войны с сохранением экономического давления на Россию. Возможные сделки с Москвой пока остаются предметом обсуждения, а не утвержденной государственной политикой.

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