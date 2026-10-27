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Кремль делает ставку на Трампа: какие сделки с Россией могут изменить ход войны

Москва годами искала точки соприкосновения с американским президентом, а теперь экономические проекты и возможное сокращение поддержки Киева вызывают новые опасения

27 октября 2026, 09:55
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Кравцев Сергей

Попытки Кремля наладить отношения с Дональдом Трампом начались задолго до его прихода в большую политику. Как пишет Foreign Affairs, российские бизнесмены, связанные с окружением Владимира Путина, годами искали возможности для сотрудничества с американским предпринимателем, рассчитывая на долгосрочную отдачу от этих контактов.

Кремль делает ставку на Трампа: какие сделки с Россией могут изменить ход войны

Трамп и Путин. Фото: из открытых источников

Одним из заметных эпизодов стало проведение конкурса "Мисс Вселенная" в Москве в 2013 году при участии семьи Агаларовых. Позже, во время президентской кампании в США в 2016 году, Россия вмешивалась в американский избирательный процесс, стремясь навредить кампании Хиллари Клинтон.

Сегодня особое внимание привлекают возможные экономические договоренности между Москвой и американскими структурами. Среди обсуждаемых направлений – продажа зарубежных активов "Лукойла", перспективы "Северного потока – 2" и участие российского капитала в проектах по производству сжиженного природного газа на Аляске. Реализация подобных инициатив могла бы обеспечить России дополнительные доходы, потенциально увеличивающие ее финансовые возможности в условиях войны.

Для Украины риски связаны не только с экономическими договоренностями, но и с возможными изменениями американской военной помощи. Европейские партнеры пытаются компенсировать возникающие пробелы, а украинский оборонный сектор ускоряет разработку новых беспилотников и других средств поражения.

В то же время политический курс Вашингтона не обязательно останется неизменным. Изменение расстановки сил в Конгрессе США после промежуточных выборов может повлиять на решения о поддержке Украины и усилить парламентский контроль над действиями администрации.

Трамп известен способностью резко менять публичные позиции, поэтому долгосрочные расчеты Москвы на устойчивое сотрудничество с ним сопряжены с неопределенностью.

Для Киева ключевыми факторами остаются сохранение международной поддержки, развитие собственных военных технологий и способность адаптироваться к изменениям на фронте. Расчет Кремля на долговременную благоприятную политическую конъюнктуру в США еще не гарантирует России желаемого результата.

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Источник: https://www.foreignaffairs.com/russia/putins-strategy-working
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