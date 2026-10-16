Кровавая бойня в начальной школе: 16-летний подросток убил троих детей и работника заведения

В городе Бенд в американском штате Орегон произошла ужасная стрельба на территории начальной школы Silver Rail Elementary. Жертвами вооруженного нападения стали трое малолетних воспитанников заведения в возрасте пяти, восьми и 11 лет, а также 54-летний школьный сотрудник. Кроме того, врачи борются за жизнь еще одного семилетнего ребенка и педагога, которые получили критические ранения. Кризис развернулся в четверг, 15 октября, в разгар учебного дня.

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"Первые экстренные вызовы поступили около 13:00 по местному времени, — сообщили представители департамента полиции, описывая первые минуты хаоса, когда нападающий начал реализовывать свой замысел. — Стрелок сначала открыл огонь по транспортному средству у здания, после чего ворвался внутрь помещения".

По данным правоохранительных органов, злоумышленником оказался 16-летний подросток. Однако развить масштабную трагедию ему помешал решительный отпор гражданских лиц.

"Подросток также погиб, — констатировали следователи, раскрывая детали нейтрализации стрелка до приезда спецназовцев. — Его застрелил один из очевидцев происшествия, который бросился вдогонку за вооруженным юношей прямо в корпус школы".

Когда офицеры полиции добрались до места трагедии, нападавший уже был мертв. Пока мотивы подростка остаются полной тайной для следствия. Детективы также пытаются выяснить, имел ли он какие-либо личные связи с этой начальной школой или ее учениками. В связи с трауром и проведением неотложных следственных действий, в пятницу, 16 октября, занятия во всех учебных заведениях местного округа были официально отменены.

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