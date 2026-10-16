Кровавая бойня в начальной школе: 16-летний подросток убил троих детей и работника заведения

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Недилько Ксения
В городе Бенд в американском штате Орегон произошла ужасная стрельба на территории начальной школы Silver Rail Elementary. Жертвами вооруженного нападения стали трое малолетних воспитанников заведения в возрасте пяти, восьми и 11 лет, а также 54-летний школьный сотрудник. Кроме того, врачи борются за жизнь еще одного семилетнего ребенка и педагога, которые получили критические ранения. Кризис развернулся в четверг, 15 октября, в разгар учебного дня.
Иллюстративное фото
По данным правоохранительных органов, злоумышленником оказался 16-летний подросток. Однако развить масштабную трагедию ему помешал решительный отпор гражданских лиц.
Когда офицеры полиции добрались до места трагедии, нападавший уже был мертв. Пока мотивы подростка остаются полной тайной для следствия. Детективы также пытаются выяснить, имел ли он какие-либо личные связи с этой начальной школой или ее учениками. В связи с трауром и проведением неотложных следственных действий, в пятницу, 16 октября, занятия во всех учебных заведениях местного округа были официально отменены.
Напомним, портал "Комментарии" писал , что на Харьковщине в жилом доме были расстреляны пять военнослужащих 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев. Нападающего нашли и избрали меру пресечения.