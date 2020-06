Культовая рок-группа The Rolling Stones готова подать в суд на Трампа

Всемирно известная музыкальная группа The Rolling Stones заявила, что готова подать иск против президента США Дональда Трампа за нарушение лицензионного права в своей предвыборной кампании, где он использовал без разрешения хит "You Can’t Always Get What You Want". Об это передает издание Deadline, ссылаясь на заявление рок-коллектива.

Отмечается, что предварительно лидер группы Мик Джаггер через своего продюсера обратился к американскому лидеру с требованием не использовать песни группы, не получив соответствующего разрешения.

"Поскольку неоднократные обращения к Дональду Трампу ни к чему не привели, The Rolling Stones прибегает к дальнейшим мерам с целью запретить ему использовать песни группы в любых дальнейших политических мероприятиях", - указано в сообщении.

При этом компания, которая выпускает пластинки The Rolling Stones, заявила, что данный поступок Трампа является прямым нарушением лицензионного права.

"Если Дональд Трамп не будет учитывать эксклюзивный характер сделки и продолжит использовать песни Rolling Stones, то его ждет судебный иск по делу о нарушении запрета и использование музыки без соответствующей лицензии", - подчеркивается в заявлении.

Песня "You Can’t Always Get What You Want" звучала во время предвыборной акции Дональда Трампа в городе Талса штата Оклахома во время карантина.

