logo

BTC/USD

80953

ETH/USD

2362.29

USD/UAH

44.98

EUR/UAH

50.35

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир США Купив коробки на распродаже, мужчина замер от увиденного: внутри обнаружились боевые гранаты
commentss НОВОСТИ Все новости

Купив коробки на распродаже, мужчина замер от увиденного: внутри обнаружились боевые гранаты

Необычная покупка в американском Остине обернулась вызовом саперов. Специалисты подтвердили, что старые боеприпасы оставались опасными

15 октября 2026, 14:01
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Сергій Кречмаровський

Покупка коробок на распродаже имущества обернулась неожиданной находкой для жителя американского города Остин, штат Техас. Разбирая приобретенные вещи, мужчина обнаружил внутри предметы, похожие на гранаты времен Второй мировой войны. На место вызвали полицию, а затем специалистов по обезвреживанию взрывных устройств.

Купив коробки на распродаже, мужчина замер от увиденного: внутри обнаружились боевые гранаты

Иллюстрация к новости об обнаружении боевых гранат времен Второй мировой войны среди вещей на распродаже в США. Фото: geralt / Pixabay

Опасная находка возрастом около 80 лет

Как сообщила Ассоциация полиции Остина, правоохранители получили необычный вызов после того, как местный житель обнаружил подозрительные предметы среди купленных вещей. Прибывшие саперы подтвердили, что речь идет о действующих гранатах, которые могли представлять серьезную опасность.

Всего специалисты обнаружили шесть боеприпасов. Для их проверки использовали рентгеновское исследование, позволившее оценить состояние находки. Несмотря на возраст, гранаты оставались боеспособными, поэтому сотрудники действовали с особой осторожностью.

Сотрудники полиции обеспечили безопасность на месте происшествия, установили периметр и не допускали приближения посторонних, пока саперы занимались опасными предметами. Впоследствии гранаты безопасно изъяли и вывезли.

Почему старые боеприпасы остаются опасными

В Ассоциации полиции Остина подчеркнули, что работа с боеприпасами, пролежавшими около 80 лет, требует высокой квалификации. Их состояние и устойчивость могут быть непредсказуемыми, поэтому даже внешне хорошо сохранившиеся предметы нельзя считать безопасными.

Американские правоохранители также напомнили, что старые гранаты, артиллерийские снаряды и другие военные боеприпасы нельзя трогать или перемещать самостоятельно. Если человек обнаружил подозрительный предмет, необходимо отойти на безопасное расстояние и сообщить об этом экстренным службам.

В данном случае происшествие завершилось без пострадавших. По информации полиции, уголовное расследование не ведется, а покупателя не обвиняли в совершении преступления.

История стала напоминанием о том, что даже обычная покупка подержанных вещей может обернуться опасной ситуацией, если среди старого имущества случайно оказались боеприпасы.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал, что в белье мужчины нашли 10 живых птиц



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.upi.com/Odd_News/2026/10/14/austin-texas-estate-sale-live-grenades-world-war-ii/6091791999348/
Теги:

Новости

Все новости