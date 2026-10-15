Купив коробки на распродаже, мужчина замер от увиденного: внутри обнаружились боевые гранаты

Покупка коробок на распродаже имущества обернулась неожиданной находкой для жителя американского города Остин, штат Техас. Разбирая приобретенные вещи, мужчина обнаружил внутри предметы, похожие на гранаты времен Второй мировой войны. На место вызвали полицию, а затем специалистов по обезвреживанию взрывных устройств.

Иллюстрация к новости об обнаружении боевых гранат времен Второй мировой войны среди вещей на распродаже в США. Фото: geralt / Pixabay

Опасная находка возрастом около 80 лет

Как сообщила Ассоциация полиции Остина, правоохранители получили необычный вызов после того, как местный житель обнаружил подозрительные предметы среди купленных вещей. Прибывшие саперы подтвердили, что речь идет о действующих гранатах, которые могли представлять серьезную опасность.

Всего специалисты обнаружили шесть боеприпасов. Для их проверки использовали рентгеновское исследование, позволившее оценить состояние находки. Несмотря на возраст, гранаты оставались боеспособными, поэтому сотрудники действовали с особой осторожностью.

Сотрудники полиции обеспечили безопасность на месте происшествия, установили периметр и не допускали приближения посторонних, пока саперы занимались опасными предметами. Впоследствии гранаты безопасно изъяли и вывезли.

Почему старые боеприпасы остаются опасными

В Ассоциации полиции Остина подчеркнули, что работа с боеприпасами, пролежавшими около 80 лет, требует высокой квалификации. Их состояние и устойчивость могут быть непредсказуемыми, поэтому даже внешне хорошо сохранившиеся предметы нельзя считать безопасными.

Американские правоохранители также напомнили, что старые гранаты, артиллерийские снаряды и другие военные боеприпасы нельзя трогать или перемещать самостоятельно. Если человек обнаружил подозрительный предмет, необходимо отойти на безопасное расстояние и сообщить об этом экстренным службам.

В данном случае происшествие завершилось без пострадавших. По информации полиции, уголовное расследование не ведется, а покупателя не обвиняли в совершении преступления.

История стала напоминанием о том, что даже обычная покупка подержанных вещей может обернуться опасной ситуацией, если среди старого имущества случайно оказались боеприпасы.

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