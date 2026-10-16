Летающая Тесла: Илон Маск презентовал в Техасе революционный Roadster с ракетными технологиями

Американская корпорация Tesla провела зрелищную демонстрацию прототипа обновленного электрического спорткара Roadster, способного отрываться от поверхности земли и совершать сложные акробатические маневры в воздухе. Мероприятие прошло на секретной испытательной площадке компании SpaceX в штате Техас.

Tesla Roadster

Во время тестового заезда, где местом водителя руководил высокотехнологичный робот, автомобиль на высокой скорости заехал на эстакаду, сделал полный опрокидывание в воздухе вокруг своей оси, чисто приземлился, после чего перепрыгнул через линейку других моделей бренда.

"Зрители должны воочию убедиться, — подчеркнул основатель компании Илон Маск, обращаясь к публике непосредственно после завершения воздушных трюков, — что все происходящее — это не искусственный интеллект и не компьютерная графика".

Инженерный секрет уникальной разработки кроется в использовании специальных газодинамических систем, которые создавались в тесной кооперации с аэрокосмическими специалистами SpaceX. Сверхнизкие сопла выбрасывают потоки сжатого газа под экстремальным давлением, что генерирует колоссальную дополнительную тягу. По словам конструкторов, эта технология кардинально улучшит динамику разгона, экстренное торможение и стабильность на поворотах, а в лимитированной комплектации обеспечит эффект левитации. Кроме того, на мероприятии продемонстрировали кадры, где болид набирает скорость от 0 до 97 км/ч менее чем за одну секунду.

" Летающая версия Rocket будет доступна только по специальному приглашению от Tesla, — предупредили разработчики во время технического брифинга, добавив, что использование такого режима на обычных автодорогах остается под строгим юридическим запретом. — Так как такие полеты не разрешены на обычных дорогах".

Старт конвейерной сборки и первые коммерческие поставки нового поколения Roadster запланированы на 2028 год. И хотя окончательный прайс-лист держат в тайне, компания уже открыла предзаказ: бронь на топовую летающую модификацию обойдется потенциальным покупателям в 250 тысяч долларов.

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