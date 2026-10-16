Летающая Тесла: Илон Маск презентовал в Техасе революционный Roadster с ракетными технологиями

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Недилько Ксения
Американская корпорация Tesla провела зрелищную демонстрацию прототипа обновленного электрического спорткара Roadster, способного отрываться от поверхности земли и совершать сложные акробатические маневры в воздухе. Мероприятие прошло на секретной испытательной площадке компании SpaceX в штате Техас.
Tesla Roadster
Во время тестового заезда, где местом водителя руководил высокотехнологичный робот, автомобиль на высокой скорости заехал на эстакаду, сделал полный опрокидывание в воздухе вокруг своей оси, чисто приземлился, после чего перепрыгнул через линейку других моделей бренда.
Инженерный секрет уникальной разработки кроется в использовании специальных газодинамических систем, которые создавались в тесной кооперации с аэрокосмическими специалистами SpaceX. Сверхнизкие сопла выбрасывают потоки сжатого газа под экстремальным давлением, что генерирует колоссальную дополнительную тягу. По словам конструкторов, эта технология кардинально улучшит динамику разгона, экстренное торможение и стабильность на поворотах, а в лимитированной комплектации обеспечит эффект левитации. Кроме того, на мероприятии продемонстрировали кадры, где болид набирает скорость от 0 до 97 км/ч менее чем за одну секунду.
Старт конвейерной сборки и первые коммерческие поставки нового поколения Roadster запланированы на 2028 год. И хотя окончательный прайс-лист держат в тайне, компания уже открыла предзаказ: бронь на топовую летающую модификацию обойдется потенциальным покупателям в 250 тысяч долларов.
Напомним, портал "Комментарии" писал , что Криштиану Роналду прорекламировал китайские автомобили, которые россияне используют на фронте для запуска БПЛА по Украине.