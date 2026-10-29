Маск или Трамп: Пентагон отказался искать виновных в отключении Starlink в Украине

Генеральный инспектор Пентагона отказался приступить к расследованию ограничений работы спутниковых систем Starlink и Starshield в Украине. Надзорный орган американского оборонного ведомства посоветовал законодателям обратиться с этими вопросами в Воздушные силы США. Об этом сообщает Associated Press (AP), получивший ответ на запрос сенаторов.

Илон Маск и Дональд Трамп

Выяснить обстоятельства инцидента по ограничению работы спутниковых систем Starlink и Starshield в Украине просили девять сенаторов — четыре республиканца и пять демократов. Они хотели установить, кто принял решение ограничить спутниковую связь для Украины: представители американского правительства или компания SpaceX.

Помощник в Конгрессе, с которым пообщалось AP, расценил ответ генерального инспектора как фактический отказ от расследования.

Сенатор Джин Шахин заявила, что отказ от независимой проверки вызывает беспокойство, поскольку Украина возлагается на спутниковую связь для защиты гражданского населения.

"Вызывает беспокойство, что генеральный инспектор, судя по всему, решил не расследовать случаи перебоев в спутниковой связи, на которые Украина полагается для защиты своего гражданского населения", — заявила Шахин.

По ее словам, администрация Дональда Трампа и SpaceX давали разные объяснения причин ограничений. Поэтому необходимо установить, кто отвечал за это решение и при каких обстоятельствах оно было принято.

Что известно об ограничениях Starlink и Starshield

В ночь на 14 октября SpaceX без предупреждения ограничила работу терминалов Starshield – военной версии спутниковой системы Starlink. Основатель компании Илон Маск объяснял, что Starshield контролирует правительство США, а использование системы определяют американские военные, причем окончательное решение принимает президент.

Белый дом называл ограничение "технической неисправностью". Впоследствии Маск признал, что SpaceX ограничивала работу Starlink в Украине, объяснив это якобы нарушением условий использования системы. Украинские чиновники отрицали такие обвинения.

24 октября работу Starlink и Starshield в Украине возобновили на скорости до введения ограничений.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский рассказал, кто виноват в отключении Starlink и Starshield.