Место убийства Джорджа Флойда в США превратили в «церковь» (ВИДЕО)

На месте гибели афроамериканца Джорджа Флойда, убитого полицейскими во время задержания в Миннеаполисе, США, ряд христианских сообществ устраивают обряды. Уверяют, что после трагедии место обрело какую-то новую энергетику и теперь там "происходят чудеса". Об этом передает The Christian Post.

Так, люди проводят обряды крещения, во время которых обращаются к Богу. По словам верующих, после этого происходит "пробуждение".

"Место, где был убит Джордж Флойд, становится церковью", – сказал лидер христианской организации Global Revival Harvest Джошуа Линдквист.

По его словам, глухой на одно ухо мужчина якобы после обряда здесь снова обрел слух.

Отметим, что такие мероприятия собравшиеся назвали новой формой протеста.

В Сети появились видео с места событий, на которых и запечатлены крещенские ритуалы.

Напомним, протесты охватили США после того, как во время задержания погиб афроамериканец Джордж Флойд. Его схватили по подозрению в использовании фальшивых денег. Один из полицейских применил удушающий прием, однако не рассчитал силы. Флойд вскоре умер в карете скорой помощи. После четверо полицейских получили обвинения.

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