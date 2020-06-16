Между Китаем и США "потеплели" отношения: страны частично открыли авиасообщения

Власти США и Китая приняли совместные договоренности, согласно которым частично возобновляются пассажирские авиаперелеты между странами. Об этом передает агентство "Интерфакс-Украина", ссылаясь на американское издание The Hill.

Отмечается, что такое решение последовало после того, как ранее Управление гражданской авиации Китая дало согласие на возобновление рейсов авиакомпаниями Delta Air Lines и United Airlines.

Так, трансантлантические рейсы будут совершать маршрут четыре раза в неделю из КНР в США и обратно.

В министерстве США отметили, что готовы к дальнейшим переговорам с Пекином о возможности наращивания количества авиарейсов между странами, количество которых было сокращено в связи с пандемией коронавируса.

До этого стало известно, что в Китае вспыхнула новая вспышка COVID-19, что руководство страны связывает с открытием продовольственных рынков без соблюдения мер по защите.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что США и КНР жестко ограничили перелеты друг с другом, причем Пекин выступил инициатором таких мер.

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