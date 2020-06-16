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Между Китаем и США "потеплели" отношения: страны частично открыли авиасообщения

Пассажирские авиаперевозки между США и Китаем возможны четыре раза в неделю

сегодня, 21:41
Автор:

Екатерина Белоброва
Между Китаем и США "потеплели" отношения: страны частично открыли авиасообщения

Власти США и Китая приняли совместные договоренности, согласно которым частично возобновляются пассажирские авиаперелеты между странами. Об этом передает агентство "Интерфакс-Украина", ссылаясь на американское издание The Hill. 

Отмечается, что такое решение последовало после того, как ранее Управление гражданской авиации Китая дало согласие на возобновление рейсов авиакомпаниями Delta Air Lines и United Airlines.

Так, трансантлантические рейсы будут совершать маршрут четыре раза в неделю из КНР в США и обратно.

В министерстве США отметили, что готовы к дальнейшим переговорам с Пекином о возможности наращивания количества авиарейсов между странами, количество которых было сокращено в связи с пандемией коронавируса.

До этого стало известно, что в Китае вспыхнула новая вспышка COVID-19, что руководство страны связывает с открытием продовольственных рынков без соблюдения мер по защите. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что США и КНР жестко ограничили перелеты друг с другом, причем Пекин выступил инициатором таких мер.


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Источник: https://ua.interfax.com.ua/news/general/669177.html
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