На армию США терпит крушение: озвучен шокирующий прогноз

Глава Командования будущего армии США генерал Джеймс Э. Рейни в интервью The Times заявил, что американские военные могут понести "ужасные потери" в случае предстоящего конфликта из-за отсутствия необходимого оборудования для борьбы с дронами.

Он подчеркнул, что способ ведения боевых действий меняется с "гиперскоростью", однако США не успевают адаптироваться к этим изменениям.

Несмотря на три года активного развития беспилотных технологий в войне в Украине, Пентагон до сих пор не получил все важные данные и технические средства, чтобы эффективно противостоять новым угрозам.

"Молодые мужчины и женщины заплатят цену за нашу неспособность быстро получить то, что, как мы знаем, нужно предоставить этим солдатам", — подчеркнул генерал.

Рейни также добавил, что темп изменений в цифровую эпоху остается "беспрецедентным" и будущее боевых действий невозможно представить без использования роботизированных систем.

"Существует технология, которая несомненно понадобится нам в следующий раз, когда мы пойдем на войну. Чтобы противостоять электронной войне беспилотных летательных аппаратов, нам нужно больше и лучших БПЛА на уровне эшелона. Это досадно, потому что технология уже существует. Речь идет не о создании новых танков или вертолетов, а о кучах".

По словам генерала, США все еще отстают в гонке времени, и война может начаться совсем скоро.

"Наш срок — это не 2040 или 2035 год. Следующая война — это уже стандарт, и мы должны изменить ситуацию", — подытожил Рейни.

