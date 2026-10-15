На зятя Трампа подали в суд: почему его переговоры по Украине оказалась под угрозой

В США подали иск с требованием отстранить Джареда Кушнера, зятя президента Дональда Трампа, от выполнения функций специального посланника администрации. Об этом сообщает NBC News. Истцы считают, что его нынешняя роль может противоречить требованиям законодательства о назначении государственных должностных лиц и раскрытии финансовой информации.

Джаред Кушнер. Фото: из открытых источников

Иск в среду подала надзорная организация "Граждане за ответственность и этику в Вашингтоне" (CREW). Она утверждает, что Кушнер оказывает значительное влияние на внешнюю политику, не проходя процедуру утверждения Сенатом и не предоставляя публичных финансовых деклараций, предусмотренных для соответствующих государственных служащих.

Организация требует отстранить его от этой роли либо обязать раскрыть финансовые сведения. Кроме того, истцы добиваются запрета на выполнение государственных функций без надлежащего утверждения Сенатом.

В иске отмечается, что Кушнер участвует в дипломатических усилиях по урегулированию конфликтов на Ближнем Востоке, между Россией и Украиной, а также в противостоянии США и Ирана. По утверждению заявителей, столь широкий круг полномочий требует соблюдения правил прозрачности и предотвращения конфликта интересов.

Отдельные вопросы вызывает сочетание дипломатической деятельности Кушнера с его частным бизнесом. Согласно иску, он руководит инвестиционной компанией, управляющей активами на сумму более 6 миллиардов долларов. Среди инвесторов, как утверждают истцы, есть суверенные фонды Саудовской Аравии, Катара и Объединенных Арабских Эмиратов.

CREW считает, что подобные связи могут создавать риски пересечения коммерческих интересов с решениями американской администрации. По мнению организации, отказ от зарплаты или официального титула не отменяет необходимости соблюдать законодательные ограничения, если человек фактически выполняет государственные функции.

Истцы также утверждают, что передача государственных полномочий частному лицу сама по себе вызывает конституционные вопросы. Однако подача иска не означает, что суд уже признал действия Кушнера незаконными: теперь эти претензии должны пройти судебное рассмотрение.

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