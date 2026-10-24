Напряжённость между Трампом и Зеленским не помеха: как ЦРУ начало помогать Киеву в войне

Центральное разведывательное управление США продолжает помогать Украине противостоять российской агрессии, несмотря на обострение отношений между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским. По информации The Atlantic, американская спецслужба не только сохраняет взаимодействие с украинскими разведчиками, но и усиливает секретные операции, направленные против России.

ЦРУ. Фото: из открытых источников

Особое значение в этой работе издание отводит директору ЦРУ Джону Ретклиффу. Он одновременно консультирует президента США, чьи отношения с украинским руководством остаются напряжёнными, и возглавляет ведомство, играющее важную роль в обороне Украины.

Собеседник журнала, работающий в разведывательной сфере в странах Балтии и сотрудничающий с американской стороной, заявил, что операции ЦРУ против России стали "гораздо более агрессивными", чем при Джо Байдене. Нынешние и бывшие представители разведывательных служб США, Европы и Украины, цитируемые изданием, характеризуют Ретклиффа как чиновника, который понимает масштабы российской угрозы для Украины, Соединённых Штатов и их союзников.

В публикации также напоминают о поездке Ретклиффа в Москву в августе. Там он встретился с представителями российских спецслужб и изложил оценку ЦРУ относительно ситуации на фронте. По данным источников, американская разведка пришла к выводу, что ни одна из сторон не добилась решающей победы: Россия не смогла существенно продвинуться, а Украина не вернула все занятые территории.

Автор статьи предполагает, что Ретклифф мог донести до Владимира Путина важный сигнал: достижение заявленных целей войны может оказаться невозможным. По мнению журналиста, опыт директора ЦРУ и доступ к информации о боевых действиях давали ему особые возможности для такого разговора.

В сентябре Ретклифф, как сообщает издание, проинформировал Зеленского о своей поездке в Москву во время встречи в Ирландии. Американский чиновник утверждал, что встреча состоялась случайно, однако она показала, что стороны способны поддерживать прямой и откровенный диалог.

Вместе с тем The Atlantic подчёркивает: если бы Трамп распорядился прекратить разведывательную поддержку Украины, Ретклифф выполнил бы президентское решение. Поэтому продолжение сотрудничества зависит не только от позиции ЦРУ, но и от политических решений Белого дома.

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