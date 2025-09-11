Палата представителей Конгресса США утвердила оборонный бюджет в размере 892,6 миллиарда долларов, призванного повысить военную готовность и увеличить зарплаты американским военнослужащим. В то же время, в документе содержатся запреты на гендерно-подтверждающее лечение для военных и отвергаются попытки обеспечить им доступ к услугам по проведению абортов, сообщает The New York Times.

Фото: Reuters

Как отмечают авторы публикации, голосование со счетом 231 против 196, в основном по партийной линии, продемонстрировало, что республиканцы превратили ранее пользовавшийся широкой поддержкой ежегодный оборонный законопроект в инструмент продвижения консервативных социальных инициатив.

"Уже третий год подряд республиканцы добавляют новые ограничения, направленные на блокирование программ по вопросам разнообразия, равенства и инклюзии, а также климатических мер и передачи списанного военного вооружения гражданским, что отпугивает даже демократов, ранее поддерживавших законопроект", — говорится в материале.

Несмотря на сопротивление республиканцев военной помощи Украине, законопроект предусматривает выделение 400 миллионов долларов для поддержки инициатив Пентагона в Украине.

Палата представителей отклонила предложение конгрессвумен Марджори Тейлор Грин по поводу уменьшения финансирования Украины, и эта инициатива не нашла поддержки ни среди республиканцев, ни среди демократов.

Кроме того, законодатели включили положения, обязывающие Пентагон отчитываться перед Конгрессом в случае отмены или приостановки военной помощи Украине, что является своеобразным возобновлением контроля над действиями администрации после того, как летом Пентагон приостановил поставки без предварительного согласования с законодателями.

Как уже писали "Комментарии", после последней атаки российских дронов по Польше страны НАТО должны сделать важный вывод: их система противовоздушной обороны не готова к современным угрозам. Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко.