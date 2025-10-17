Не отступит от своих методов: озвучен тревожный момент разговора Трампа с Путиным

Телефонный разговор между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным состоялся незадолго до приезда президента Владимира Зеленского в Вашингтон. В комментарии для 24 Канала директор по коммуникациям Украинского конгрессового комитета Америки (УККА) Андрей Добрянский отметил, что пока не стоит серьезно воспринимать заявление Трампа о возможной встрече с кремлевским лидером, ситуация еще может измениться.

Фото: из открытых источников

По мнению Добрянского, несмотря на озвученную инициативу о переговорах в Будапеште, не следует делать поспешных выводов, пока нет подтвержденного факта встречи.

"Я убежден, что Трампа ждет непростой разговор с Зеленским. Не исключаю, что появятся новые сигналы по поставкам дальнобойных ракет, в том числе Tomahawk, которые могут изменить ход войны", — отметил представитель УККА.

Он также предположил, что сам Трамп стремится оказать политическое влияние на Кремль. По словам Добрянского, удары Украины по российской нефтеперерабатывающей инфраструктуре могли создать предпосылки для такого диалога, которым Трамп пытается воспользоваться для того, чтобы навязать собственную инициативу переговоров.

Такая позиция, по мнению эксперта, дает Трампу чувство контроля над геополитической ситуацией.

В то же время, он уверен, что США не оставят Украину без поддержки — в Белом доме понимают стратегический вес передачи современного вооружения и разведывательных данных, в том числе дальнобойных ракет Tomahawk.

Как уже писали "Комментарии", накануне встречи между президентами Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом в Вашингтоне Киев готовит новую инициативу сотрудничества с США в сфере оборонных технологий.