Бывший президент США Билл Клинтон подверг резкой критике Дональда Трампа, обвинив его в эгоцентризме, управленческой некомпетентности и принятии решений, которые, по его мнению, вредят американцам. Об этом он заявил во время предвыборного митинга в поддержку кандидата в Сенат от штата Миссисипи.

Фото: из открытых источников

Клинтон подчеркнул, что политики должны заботиться о благосостоянии граждан и создавать условия для достойной жизни. Однако, по его оценке, такие приоритеты далеки от интересов нынешнего президента. Экспрезидент признался, что иногда едва узнает любящую страну и привел примеры того, что назвал "эго-проектами" Трампа.

В частности, он упомянул идею строительства парка над мостом, который, по его словам, может закрыть вид на Вашингтонское национальное кладбище. Клинтон отметил, что реализация такого замысла будет стоить значительных денег, ведь Трамп стремится сделать проект масштабнее аналогов.

Отдельно бывший президент подверг критике экономическую политику Трампа и его увлечение пошлинами. Клинтон напомнил, что знает его около 25 лет и еще тогда объяснял: высокие тарифы на импорт не означают автоматического наполнения бюджета. Расходы на пошлины в конце концов закладываются в стоимость товаров, уплачиваемых американскими потребителями.

"А он, как и сейчас, не слышал того, что не хотел слышать", — отметил Клинтон.

Также экспрезидент связал рост цен на бензин с недостаточно продуманной, по его мнению, атакой на Иран. Среди других примеров он упомянул идею переименования Кеннеди-центра после его ремонта при президентстве Трампа.

Подводя итог своей критике, Клинтон заявил: "Трамп думает в основном о себе".

Портал "Комментарии" уже писал , что Россия увеличивает долю реактивных беспилотников в своих воздушных атаках по Украине. Одной из причин этого военный эксперт Павел Нарожный назвал доступ к турбореактивным двигателям, которые Москва получает из Китая.