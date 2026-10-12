"Не все хорошо в его королевстве": политолог раскрыл правду о неминуемом фиаско Трампа



















В Конгрессе США усиливается критика решений президента Дональда Трампа по российским энергоносителям. Сенаторы от Республиканской и Демократической партий выступили против импорта российского дизельного горючего, напомнив администрации о законодательных ограничениях. Политолог Игорь Рейтерович объяснил , почему этот конфликт может иметь политические последствия для Белого дома и важное значение для Украины.

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

По его словам, семь сенаторов от обеих партий сделали совместное заявление, в котором указали на противоречие между решением администрации Трампа и действующими ограничениями. Они также обратили внимание на отсутствие надлежащих консультаций с Конгрессом и объяснений такого шага.

Рейтерович считает, что особенно показательна двухпартийная критика президента, ведь она демонстрирует недовольство его действиями даже среди однопартийцев.

"Это очень важная история, поскольку она триггерна для Трампа с точки зрения его подготовки к промежуточным выборам. Когда против тебя выступают и представители своей партии, очевидно, что не все хорошо в его королевстве, так сказать, и его это раздражает. Это заметно", – отметил политолог.

По мнению Рейтеровича, напряжение внутри Республиканской партии может усиливаться, поскольку часть ее представителей все более открыто критикует политику президента. Это создает для Трампа дополнительные трудности в преддверии голосования в Конгресс. Для Украины ситуация важна из-за риска ослабления санкционного давления на Россию, доходы которой от экспорта энергоресурсов помогают финансировать войну.

Раздражать дальше будет еще больше, потому что все больше и больше республиканцев, понимая, что ситуация абсолютно критическая, уже не боятся откровенно об этом говорить. И фактически обвиняют Трампа в том, что Республиканская партия с большой вероятностью проигрывает промежуточные выборы, поскольку именно политика Трампа привела к этому", — заявил Рейтерович.

Напомним, портал "Комментарии" уже писал, что администрация президента США Дональда Трампа может прибегнуть к военной помощи и обмену разведывательными данными, чтобы заставить Украину сократить удары по российским объектам.