Президент США Дональд Трамп столкнулся с критикой из-за роста цен на дизельное топливо и пытается объяснить американцам возникшие проблемы на фоне его политических решений. Недовольство выражают не только демократы, но и представители Республиканской партии и движения MAGA. Об этом заявил исполнительный директор Центра прикладных политических исследований Пента Александр Леонов в эфире проекта Украинский фокус. Утро" на Slawa.TV и "Эспрессо".

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

По словам эксперта, решение Трампа относительно так называемого дизельного соглашения с Россией повлекло за собой раскол среди его политических союзников. Против соответствующей риторики и действий президента выступили влиятельные республиканские сенаторы и конгрессмены. Критика прозвучала и в среде MAGA: в частности, на действия американского лидера обратила внимание Лора Лумер.

"Я бы разделил Дональда Трампа и американское общество, американский народ", — подчеркнул Леонов. Он подчеркнул, что недовольство политикой президента не ограничивается его оппонентами из Демократической партии.

Одной из ключевых проблем для Белого дома остается стоимость дизельного горючего. Как пояснил эксперт, ожидания, что заявление об открытии рынков для России будет способствовать снижению цен, не оправдались. На ситуацию, по его словам, повлияли события на Ближнем Востоке, вновь подтолкнувшие стоимость горючего вверх.

"У Трампа сейчас, по сути, нет карт, чтобы объяснить эти проблемы", — отметил Леонов, оценивая положение американского президента.

Эксперт также предположил, что после выборов в США Трамп может стать более предсказуемым в вопросах Украины, поскольку давление из-за рейтингов Республиканской партии может ослабиться. В то же время, по его мнению, риск возобновления сотрудничества с Россией ради бизнес-интересов президента и его семьи никуда не исчезнет.

Портал "Комментарии" уже писал, что Россия не смогла достичь решающего перелома на фронте, поэтому пытается усилить давление на Украину массированными воздушными атаками. По оценкам аналитиков, Кремль рассчитывает повредить энергетическую инфраструктуру настолько, чтобы накануне зимы украинцы остались без света, тепла и воды.