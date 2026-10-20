О НАТО Украине придется забыть: у Трампа обозначили жесткие условия отношений с Киевом

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Украина не должна становиться членом НАТО, подчеркнув отсутствие официального союзнического соглашения между Вашингтоном и Киевом. Кроме того, он высказался против украинских атак на российские энергетические объекты. Об этом Вэнс рассказал в интервью программе 2WAY TONIGHT.

Джей Ди Вэнс. Фото: из открытых источников

По словам американского вице-президента, Украина не входит в Североатлантический альянс, и он не считает необходимым менять этот статус.

"Насколько я знаю, у нас нет официального союзнического соглашения с Украиной. Украина не входит в НАТО. Я не думаю, что она должна вступать в НАТО", — заявил Вэнс.

При этом он подчеркнул, что его оценка не означает отрицательного отношения к украинскому государству и его гражданам. Вице-президент назвал Украину достойной восхищения страной, отметив, что у нее много замечательных людей.

Вэнс также дал понять, что сотрудничество между Вашингтоном и Киевом может продолжаться, однако стороны не обязаны придерживаться одинаковых позиций по всем вопросам.

"Мы будем сотрудничать по некоторым вопросам, но в некоторых вопросах наши позиции будут расходиться", — пояснил он.

Отдельно вице-президент США затронул тему ударов по энергетической инфраструктуре России. По его мнению, Украина должна прекратить подобные атаки. В интервью Вэнс не представил подробного перечня условий, при которых Вашингтон готов поддерживать дальнейшие действия Киева в этом направлении.

Заявления американского политика обозначают его позицию по двум чувствительным вопросам: перспективам евроатлантической интеграции Украины и допустимым методам ведения войны. Членство в НАТО остается одним из ключевых вопросов украинской внешней политики, поскольку Киев рассматривает гарантии безопасности как важнейший элемент защиты от будущей российской агрессии.

При этом высказывания Вэнса сами по себе не означают принятия нового официального решения НАТО или изменения международных обязательств США. Для оценки дальнейшего курса Вашингтона важны также заявления президента Дональда Трампа и конкретные решения американской администрации.

Читайте также на портале "Комментарии" — Трамп удивил заявлением о России и Китае.



