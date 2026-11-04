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«Обе стороны готовы»: Трамп сделал неожиданное заявление о завершении войны в Украине

Американский президент заявил, что Киев и Москва якобы приблизились к готовности остановить боевые действия

4 ноября 2026, 07:30
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Кравцев Сергей

Президент США Дональд Трамп вновь высказался о перспективах завершения российско-украинской войны и заявил, что переговорный процесс может приблизиться к важному переломному моменту. По его мнению, обе стороны конфликта уже готовы рассматривать возможность договоренностей о прекращении боевых действий. Об этом американский лидер рассказал в интервью Financial Times. 

«Обе стороны готовы»: Трамп сделал неожиданное заявление о завершении войны в Украине

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Дональд Трамп подчеркнул, что сохраняет оптимизм относительно дипломатических контактов между Киевом и Москвой и считает достижение соглашения вполне реальным сценарием.

"Я думаю, что обе стороны уже готовы сказать: "Давайте договоримся"", — заявил президент США.

При этом глава Белого дома не представил конкретных подробностей, которые могли бы подтвердить готовность России и Украины заключить мирное соглашение. Также остается неизвестным, какие именно условия прекращения войны он считает приемлемыми для обеих сторон.

Особое внимание привлекает реакция украинской стороны. Как отмечает Financial Times, представители украинской переговорной команды не разделяют оптимистичных оценок Трампа. Это свидетельствует о том, что между публичными заявлениями американского президента и реальным восприятием перспектив переговоров в Киеве сохраняется заметная дистанция.

В ходе интервью Трамп также затронул тему других международных конфликтов. Он сравнил ситуацию вокруг Украины с предыдущими крупными войнами и заявил, что не считает Соединенные Штаты находящимися в состоянии войны с Ираном.

Заявление американского президента прозвучало на фоне продолжающихся дипломатических усилий по поиску выхода из российско-украинского противостояния. Однако само по себе желание сторон договориться, о котором говорит Трамп, еще не означает готовности принять конкретные условия мира.

Для Украины принципиальным остается вопрос содержания будущего соглашения, гарантий безопасности и недопущения повторной российской агрессии.

Пока Вашингтон демонстрирует надежду на скорую развязку, Киев сохраняет осторожность. И именно разница в этих оценках может стать одним из главных препятствий на пути к реальному прекращению войны.

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Источник: https://www.ft.com/content/f3afd549-65fc-487e-922e-2748fa6a8a5f?syn-25a6b1a6=1
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