Украина и Российская Федерация проявляют обоюдную заинтересованность во введении локального прекращения огня, касающегося исключительно вопросов энергетической безопасности и транспортировки зерна. Такое заявление сделал государственный секретарь США Марко Рубио по итогам состоявшейся в Нью-Йорке непубличной встречи с главой российского МИД Сергеем Лавровым.

Встреча Рубио и Лаврова в Нью-Йорке. Фото: росСМИ

Американский дипломат подчеркнул, что достижение даже таких компромиссов будет сложным процессом, однако у дипломатичного трека есть определенные перспективы.

"Конечно, это будет непросто, — отметил глава Госдепартамента США, комментируя журналистам вероятность заключения локального соглашения, — но, тем не менее, интерес к этому есть у обеих сторон". Он также добавил, что украинское руководство ранее уже посылало ответные сигналы международному сообществу. "Президент Зеленский, насколько мне известно, заявлял об этом публично", — подчеркнул Рубио.

По словам госсекретаря, украинский лидер поднимал этот вопрос во время недавних дипломатических контактов.

"Он говорил об этом нам вчера, — подтвердил американский чиновник, — а также, по-моему, упоминал это в интервью за последние несколько часов". Рубио резюмировал, что такой шаг не будет означать полного завершения боевых действий, однако будет иметь важное значение для мира. По его мнению, локальное перемирие "может — пусть и не положить конец войне — в какой-то мере ослабить возникшее вследствие этого конфликта глобальное напряжение".

Напомним, портал "Комментарии" писал, что глава Кремля Владимир Путин выступил с рядом заявлений по итогам завершения избирательной кампании в России. В своей речи он сосредоточился на благодарностях избирателям и попытках увязать высокую посещаемость участков с поддержкой агрессивной политики государства.