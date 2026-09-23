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Недилько Ксения
Украина и Российская Федерация проявляют обоюдную заинтересованность во введении локального прекращения огня, касающегося исключительно вопросов энергетической безопасности и транспортировки зерна. Такое заявление сделал государственный секретарь США Марко Рубио по итогам состоявшейся в Нью-Йорке непубличной встречи с главой российского МИД Сергеем Лавровым.
Встреча Рубио и Лаврова в Нью-Йорке. Фото: росСМИ
Американский дипломат подчеркнул, что достижение даже таких компромиссов будет сложным процессом, однако у дипломатичного трека есть определенные перспективы.
По словам госсекретаря, украинский лидер поднимал этот вопрос во время недавних дипломатических контактов.
Напомним, портал "Комментарии" писал, что глава Кремля Владимир Путин выступил с рядом заявлений по итогам завершения избирательной кампании в России. В своей речи он сосредоточился на благодарностях избирателям и попытках увязать высокую посещаемость участков с поддержкой агрессивной политики государства.