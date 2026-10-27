Охота, секретность и российский бизнесмен: вскрылись новые детали поездки сына Трампа в Монголию

Дональд Трамп-младший, сын президента США Дональда Трампа, во время поездки в Монголию в августе провел несколько дней в компании российского бизнесмена Умара Кремлева. Об этом сообщает Financial Times, изучившая обстоятельства путешествия и передвижения участников.

Дональд Трамп-младший. Фото: из открытых источников

По данным издания, Трамп-младший прибыл в Улан-Батор, после чего отправился в охотничий лагерь в аймаке Увс. Во время поездки он добыл аргали – дикого барана, находящегося под угрозой исчезновения. FT отмечает, что с 2019 года американец охотился в Монголии на таких животных как минимум еще дважды.

Поскольку Трамп-младший входит в семью действующего президента США, его сопровождали сотрудники Секретной службы. Согласно федеральным документам, американское посольство в Улан-Баторе оплатило проживание охраны в период с 23 августа по 6 сентября на сумму 18 715 долларов.

Как пишет FT, Кремлев, возглавляющий Международную боксерскую ассоциацию, покинул пресс-конференцию в Казахстане и вылетел в Монголию ночным чартерным рейсом. Его сопровождал Артур Мартиросов, партнер российского венчурного фонда "Восход", находящегося под санкциями США.

Источники издания утверждают, что Трамп-младший и Кремлев избегали совместных снимков. После двух дней вместе российский бизнесмен вернулся в Улан-Батор, а затем отправился в Якутск на боксерский поединок. Сын американского президента остался в Монголии еще примерно на неделю.

Позднее Трамп-младший встретился за ужином с президентом Монголии Ухнагийном Хурэлсухом. Сообщение об обсуждении двусторонних отношений и деловых возможностей, опубликованное представителем правительства, впоследствии удалили.

Представитель Трампа-младшего охарактеризовал встречу с Кремлевым как неофициальное общение во время отдыха. FT также напоминает, что ранее они встречались в Стамбуле, где американец называл российского функционера своим другом.

При этом публикация не доказывает, что поездка была связана с официальными политическими договоренностями или решениями администрации США.

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