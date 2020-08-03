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Главная Новости Мир США "Он заслуживает смертной казни": Трамп настаивает на высшей мере для виновного в крупном теракте 2013 года
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"Он заслуживает смертной казни": Трамп настаивает на высшей мере для виновного в крупном теракте 2013 года

Джохар Царнаев вместе с братом организовал террористический акт на Бостонском марафоне, а результате которого погибли трое человек, включая восьмилетнего ребенка

сегодня, 00:59
Автор:

Екатерина Белоброва
"Он заслуживает смертной казни": Трамп настаивает на высшей мере для виновного в крупном теракте 2013 года

В связи с тем, что апелляционный суд США отменил смертный приговор Джохару Царнаеву - одному из братьев, которые 15 апреля 2013 года совершили террористический акт, взорвав самодельные бомбы в зрительных зонах на финише марафона в Бостоне - американский лидер Дональд Трамп возмутился и настоял на возвращении высшей меры. Об этом глава Белого Дома написал в своем Twitter.

 Так, по словам президента США, тогдашний теракт на Бостонском марафоне является крупнейшим преступлением против мирных американцев после трагических событий 11 сентября.

"Редко кто-либо заслуживает смертной казни больше, чем бостонский подрывник Джохар Царнаев. Федеральное правительство должно добиваться смертной казни в ходе пересмотра этой главы процесса", - указал Трамп в своем сообщении и отметил, что крайне недоволен тем, что правосудие так долго не может восторжествовать по данному процессу.


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