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Главная Новости Мир США "Опасность миновала?": у Белого Дома убирают защитные ограждения, установленные во время массовых акций
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"Опасность миновала?": у Белого Дома убирают защитные ограждения, установленные во время массовых акций

Парк возле Белого Дома в Вашингтоне теперь доступен для американцев, несмотря на то, что протесты в США продолжаются

сегодня, 21:52
Автор:

Екатерина Белоброва
"Опасность миновала?": у Белого Дома убирают защитные ограждения, установленные во время массовых акций

Сегодня вокруг Белого Дома в Вашингтоне демонтируют ограждения, которые были возведены для защиты верховной власти США во время массовых беспорядков, вызванных расовой дискриминацией в стране. Об этом передает агентство "Интерфакс-Украина", ссылаясь на сообщение пресс-службы парка Лафет, который расположен на территории Белого Дома.

Сотрудники парка отмечают, что на протяжении всего дня металлические конструкции убирались с территории прогулочной зоны, и хотя сейчас не идет речи о завершении массовых протестов на улицах Вашингтона, парковая зона стала доступной для прохожих.

Глава администрации Вашингтона Джон Фальчиччо и мэр города Мюриэл Баузер со своей стороны опубликовали видео, на котором видно, как рабочие убирают ограждения.

По данным Службы национальных парков, некоторые здания парка останутся ограждены-за ремонтных работ.

Напомним. ранее портал "Комментарии" сообщал, что из-за масштабных беспорядков на улицах в США, американское правительство привлекло военную полицию.


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Источник: https://ua.interfax.com.ua/news/general/668218.html
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