"Опасность миновала?": у Белого Дома убирают защитные ограждения, установленные во время массовых акций

Сегодня вокруг Белого Дома в Вашингтоне демонтируют ограждения, которые были возведены для защиты верховной власти США во время массовых беспорядков, вызванных расовой дискриминацией в стране. Об этом передает агентство "Интерфакс-Украина", ссылаясь на сообщение пресс-службы парка Лафет, который расположен на территории Белого Дома.

Сотрудники парка отмечают, что на протяжении всего дня металлические конструкции убирались с территории прогулочной зоны, и хотя сейчас не идет речи о завершении массовых протестов на улицах Вашингтона, парковая зона стала доступной для прохожих.

Глава администрации Вашингтона Джон Фальчиччо и мэр города Мюриэл Баузер со своей стороны опубликовали видео, на котором видно, как рабочие убирают ограждения.

По данным Службы национальных парков, некоторые здания парка останутся ограждены-за ремонтных работ.

Напомним. ранее портал "Комментарии" сообщал, что из-за масштабных беспорядков на улицах в США, американское правительство привлекло военную полицию.

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