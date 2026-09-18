В Соединенных Штатах Америки обнародовали свежие данные масштабного предвыборного мониторинга, демонстрирующие уверенное лидерство действующей провластной партии в контексте предстоящего голосования в законодательный орган страны. Новые аналитические графики отражают не только общие партийные симпатии граждан, но и подробный срез доверия к политическим силам в разрезе важнейших социально-экономических кризисов.

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Аналитики социологической службы зафиксировали четкую цифровую разницу между главными конкурентами по местам в Капитолии.

"Если бы всеобщие выборы в Конгресс состоялись сегодня, кандидат от какой партии имел бы больше шансов получить ваш голос в вашем округе? — именно такой ключевой вопрос задавали исследователи американцам при формировании репрезентативной выборки, отмечая, что результаты отражают позицию граждан, точно планирующих прийти на участки. Авторы социологического отчета The New York Times констатируют: — Среди вероятных избирателей кандидат-демократ получает солидную поддержку на уровне 51%, в то время как представитель Республиканской партии может рассчитывать на 43% голосов".

Помимо прямого рейтинга электоральных симпатий публикация содержит глубокий анализ тематического лидерства, где демократы сумели обойти оппонентов почти по всем стратегическим направлениям внутренней и внешней политики.

"Независимо от того, как вы собираетесь голосовать, скажите, какой партии вы доверяете лучше справляться по каждому из приведенных вопросов, — приводят журналисты NYT формулировку второго блока исследования, демонстрирующего серьезный кредит доверия к действующему курсу администрации. Сравнивая показатели по основным маркерам, эксперты Колледжа Сиена подчеркивают: — Наибольший разрыв зафиксирован в сфере здравоохранения, где преимущество демократов составляет 24% (60% против 36%). Кроме того, Демократическая партия удерживает первенство в вопросах противодействия иммиграционным вызовам (52% против 45%), оптимизации дефицита бюджета (51% против 41%), стабилизации экономики (51% против 45%) и снижения стоимости жизни (51% против 43%)".

Согласно графикам, представители Демократической партии также оказались более убедительными для избирателей в вопросах курирования международных военных конфликтов (паритет 50% против 43%) и урегулирования израильско-палестинского противостояния (49% против 38%). Единственной сферой, где республиканцы смогли продемонстрировать минимальное лидерство, оказался сектор контроля и развития искусственного интеллекта — оппозиция опередила оппонентов на 2% (42% доверия против 40%). Работа социологов демонстрирует высокий уровень консолидации демократического электората в преддверии решающего политического противостояния в стране.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Соединенные Штаты Америки приступили к внутреннему пересмотру своей глобальной оборонной стратегии, что может привести к наибольшей реконфигурации американского военного присутствия на европейском континенте со времен завершения Холодной войны. В высшем армейском командовании США продолжаются закрытые дискуссии по оптимизации расходов и целесообразности содержания больших тыловых баз в Западной Европе.