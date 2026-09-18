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Недилько Ксения
В Соединенных Штатах Америки обнародовали свежие данные масштабного предвыборного мониторинга, демонстрирующие уверенное лидерство действующей провластной партии в контексте предстоящего голосования в законодательный орган страны. Новые аналитические графики отражают не только общие партийные симпатии граждан, но и подробный срез доверия к политическим силам в разрезе важнейших социально-экономических кризисов.
Иллюстративное фото
Аналитики социологической службы зафиксировали четкую цифровую разницу между главными конкурентами по местам в Капитолии.
Помимо прямого рейтинга электоральных симпатий публикация содержит глубокий анализ тематического лидерства, где демократы сумели обойти оппонентов почти по всем стратегическим направлениям внутренней и внешней политики.
Согласно графикам, представители Демократической партии также оказались более убедительными для избирателей в вопросах курирования международных военных конфликтов (паритет 50% против 43%) и урегулирования израильско-палестинского противостояния (49% против 38%). Единственной сферой, где республиканцы смогли продемонстрировать минимальное лидерство, оказался сектор контроля и развития искусственного интеллекта — оппозиция опередила оппонентов на 2% (42% доверия против 40%). Работа социологов демонстрирует высокий уровень консолидации демократического электората в преддверии решающего политического противостояния в стране.
Напомним, портал "Комментарии" писал , что Соединенные Штаты Америки приступили к внутреннему пересмотру своей глобальной оборонной стратегии, что может привести к наибольшей реконфигурации американского военного присутствия на европейском континенте со времен завершения Холодной войны. В высшем армейском командовании США продолжаются закрытые дискуссии по оптимизации расходов и целесообразности содержания больших тыловых баз в Западной Европе.