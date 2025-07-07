Отложил куда подальше: экспомощница Трампа раскрыла его реальное отношение к войне в Украине

Создается впечатление, что вопрос Украины отошел для Дональда Трампа на второй план. Такое мнение высказала бывшая специальная помощница президента США по Европе и России Фиона Хилл в телеэфире. Она отметила, что экслидер США склонен постоянно менять приоритеты: сегодня он погружен в вопрос Ирана, завтра во что-то новое, и снова стремится лично участвовать в процессах.

Фото: из открытых источников

" Кажется, что мысли об Украине он отложил в сторону. Это не значит, что он совсем о ней забыл или не осознает, что война продолжается. Просто это типичный стиль Трампа", — отметила Хилл.

По ее мнению, Трамп воспринимает международную политику как торг. Его видение силы и влияния в общении с такими лидерами, как Путин, носит ярко выраженный персональный характер. Хилл считает, что подход Трампа к России базируется не на стратегических интересах США, а на собственном понимании политического "соглашения".

Несмотря на предварительные заявления о намерении "прекратить войну за 24 часа", недавно Трамп признался, что не уверен, сможет ли завершить конфликт между Россией и Украиной. В то же время он подчеркнул, что хочет мира.

Трамп также снова перевел ответственность за войну на своего преемника Джо Байдена. По его словам, ситуация в Украине – это результат политики действующей администрации, а не его личных действий.

Как уже писал портал "Комментарии", в воскресенье во время молитвы "Ангел Господень" на площади Святого Петра в Ватикане Папа Лев XIV обратился к собравшимся с призывом к миру. Особенно он обратил внимание на трагедию войны в Украине, выразив соболезнования всем, кого затронул вооруженный конфликт. Понтифик подчеркнул, что страдания людей, вызванные военными действиями, не могут оставлять равнодушными и призвал лидеров государств отказаться от силы оружия в пользу пути диалога.