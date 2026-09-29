Пентагон готовит рекордный контракт: США срочно наращивают выпуск мощного оружия

Министерство обороны США предварительно договорилось с Raytheon, подразделением RTX, о многолетнем контракте стоимостью $20,7 млрд на ускоренное производство ракет AMRAAM. Об этом сообщает Reuters.

Пентагон. Фото: из открытых источников

Вашингтон стремится восполнить запасы вооружений, которые были существенно задействованы из-за войн на Ближнем Востоке, операций США и военной помощи союзникам, включая Украину. AMRAAM используются как авиационные ракеты класса "воздух – воздух", так и в составе зенитно-ракетных комплексов NASAMS.

NASAMS применяются для защиты Вашингтона и находятся на вооружении более десятка стран, среди которых Украина, Оман и Катар. Поэтому увеличение производства AMRAAM имеет значение не только для американских вооружённых сил, но и для поставок союзникам.

Предполагаемая сделка стала частью более масштабной программы Пентагона по ускорению выпуска боеприпасов. Ранее аналогичным образом был заключён контракт с Lockheed Martin стоимостью $58,6 млрд на производство перехватчиков Patriot. Рассчитанная на семь лет программа должна продолжаться до 2032 финансового года.

Однако реализация многолетнего соглашения с Raytheon пока зависит от Конгресса США. Законодатели ещё не выделили необходимые средства для полного выполнения будущих обязательств. Из-за этого производители могут откладывать крупные инвестиции в расширение заводов, закупку компонентов и увеличение производственных мощностей.

RTX уже наращивает выпуск AMRAAM. Компания заявила, что в 2025 году почти вдвое увеличила производство ракет по сравнению с предыдущим годом. Ранее корпорация также объявила о планах выпускать не менее 1900 AMRAAM ежегодно.

Новая инициатива отражает стремление Пентагона одновременно восстановить американские запасы и увеличить возможности оборонной промышленности. Для США вопрос стал особенно актуальным после масштабных поставок вооружений союзникам и использования собственных боеприпасов в военных операциях.

Теперь ключевым вопросом остаётся то, насколько быстро Конгресс обеспечит финансирование, необходимое для превращения предварительной договорённости в полноценную многолетнюю программу производства.

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