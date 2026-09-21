Перед встречей Зеленского и Трампа Вэнс сделал заявление об окончании войны в Украине

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Slava Kot
Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что война России против Украины в конце концов будет завершена, несмотря на сложность конфликта. По его словам, урегулирование войны только вопрос времени, а Вашингтон ожидает положительных сдвигов в дипломатическом процессе.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс. Фото из открытых источников
Вэнс отметил, что ближайшие контакты президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским могут дать новый импульс переговорам по окончании войны в Украине.
Вэнс признал, что российско-украинская война является одним из самых сложных международных конфликтов для урегулирования. Однако он отметил, что администрация Трампа не намерена отказываться от попыток найти решение для окончания войны.
Заявление вице-президента США прозвучало накануне встречи Зеленского и Трампа в Нью-Йорке. Украинский президент сообщил, что стороны договорились провести переговоры в ходе Генеральной ассамблеи ООН. По словам Зеленского, встреча может иметь важное значение для дальнейшего дипломатического процесса.