Перед встречей Зеленского и Трампа Вэнс сделал заявление об окончании войны в Украине

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что война России против Украины в конце концов будет завершена, несмотря на сложность конфликта. По его словам, урегулирование войны только вопрос времени, а Вашингтон ожидает положительных сдвигов в дипломатическом процессе.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс. Фото из открытых источников

Вэнс отметил, что ближайшие контакты президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским могут дать новый импульс переговорам по окончании войны в Украине.

"Я уверен, что будет достигнут определенный хороший прогресс", — заявил американский вице-президент, комментируя предстоящую встречу двух президентов.

Вэнс признал, что российско-украинская война является одним из самых сложных международных конфликтов для урегулирования. Однако он отметил, что администрация Трампа не намерена отказываться от попыток найти решение для окончания войны.

"Думаю ли я, что в конце концов это будет решено? Да, это только вопрос времени", — сказал Вэнс.

Заявление вице-президента США прозвучало накануне встречи Зеленского и Трампа в Нью-Йорке. Украинский президент сообщил, что стороны договорились провести переговоры в ходе Генеральной ассамблеи ООН. По словам Зеленского, встреча может иметь важное значение для дальнейшего дипломатического процесса.

Киев готов к шагам для деэскалации, если Москва будет также демонстрировать готовность к прекращению агрессии. Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский ответил на призыв Трампа окончить войну в Украине и назвал условия Киева. Президент заявил, что

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