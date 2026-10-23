Переговоры о прекращении войны в Украине: у Трампа заявили о новой проблеме

Президент США Дональд Трамп продолжает предпринимать усилия для прекращения российско-украинской войны, однако переговорный процесс развивается значительно медленнее, чем рассчитывает американская сторона. Об этом заявил постоянный представитель США при НАТО Мэтью Витакер, сообщает "Голос Америки".

Мэтью Уитакер. Фото: из открытых источников

По словам дипломата, первоочередная задача заключается в прекращении гибели людей и достижении перемирия. Следующим этапом должно стать согласование условий долгосрочного урегулирования и заключение мирного соглашения.

Витакер подчеркнул, что Трамп обращает внимание на большое количество жертв и масштабные разрушения, вызванные войной. На этом фоне даже временная остановка боевых действий могла бы стать важным шагом вперед.

Представитель США при НАТО отметил, что прекращение огня на один день, неделю или месяц имело бы положительное значение. При этом полноценное и устойчивое завершение войны стало бы гораздо более существенным результатом дипломатических усилий.

Оценивая ход переговоров, Витакер выразил мнение, что стороны постепенно приближаются к возможному урегулированию, хотя этот процесс остается крайне медленным и сложным.

Таким образом, в Вашингтоне продолжают рассматривать прекращение боевых действий и последующее достижение мирного с

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