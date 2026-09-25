Переговоры Трампа с Москвой получили продолжение: чем завершился визит Дмитриева в США

Представитель российского руководства Кирилл Дмитриев провел в Нью-Йорке встречу со специальными представителями президента США Дональда Трампа – Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Об этом сообщает CNN со ссылкой на собственные источники.

США. Фото: из открытых источников

По данным телеканала, переговоры состоялись 24 сентября. Одной из главных тем стали дальнейшие отношения между Вашингтоном и Москвой, а также вопросы, связанные с возможным завершением российско-украинской войны.

Дмитриев прибыл в Нью-Йорк именно для продолжения контактов между российской и американской сторонами. Как отмечает CNN, нынешняя встреча стала частью дипломатических усилий, которые продолжаются после контактов представителей президента РФ Владимира Путина с американской стороной в начале сентября.

Сам факт новых переговоров указывает на сохранение отдельного канала коммуникации между Москвой и Вашингтоном. При этом публично о конкретных договоренностях, достигнутых во время встречи Дмитриева с Уиткоффом и Кушнером, не сообщается.

Для переговорного трека вокруг войны России против Украины принципиальным остается вопрос возможных дальнейших шагов США и РФ. Пока остается неясным, какие именно предложения стороны готовы обсуждать и насколько они могут быть связаны с потенциальными договоренностями о прекращении боевых действий.

Встреча в Нью-Йорке также показывает, что Москва продолжает делать ставку на прямой диалог с администрацией Трампа. Следующим этапом может стать дальнейшее обсуждение параметров возможного урегулирования и отношений между двумя странами.

При этом позиция Украины остается отдельным ключевым фактором любого потенциального переговорного процесса. Конкретные результаты нынешних контактов между американскими и российскими представителями пока публично не раскрыты.

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