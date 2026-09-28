Перемирие еще ближе: Трамп заявил, что Зеленский дал ему важное обещание

Президент США Дональд Трамп заявил, что попросил Владимира Зеленского сократить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам. По словам американского лидера, украинский президент якобы ответил, что Киев "вероятно, так и поступит". При этом отдельного подтверждения этой реплики со стороны Зеленского или его офиса пока не поступало.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Трамп рассказал журналистам, что российские НПЗ стали одной из причин, по которым ситуация с энергетикой вызывает у него особое беспокойство. По его словам, Украина наносит удары по объектам, где перерабатывается значительный объем российской нефти, в том числе для производства дизельного топлива.

"Большая проблема заключается в том, что нефтеперерабатывающие заводы в России взрываются", — заявил Трамп, связывая происходящее с продолжающейся войной между Россией и Украиной.

Американский президент объяснил свою просьбу тем, что атаки на российскую нефтяную инфраструктуру способны иметь последствия далеко за пределами самой России. Он заявил, что дальнейшее разрушение перерабатывающих мощностей может создать "мировую проблему".

На вопрос журналистов о реакции Зеленского Трамп пересказал его ответ: "Ну, мы, вероятно, так и поступим". Однако эта формулировка известна исключительно со слов главы Белого дома и не является прямой цитатой украинского президента, подтвержденной его офисом.

Ранее украинские удары по российской нефтяной инфраструктуре неоднократно становились предметом международного внимания. Киев при этом связывает такие атаки с необходимостью ограничить возможности России финансировать и обеспечивать войну.

Теперь заявление Трампа добавляет новый фактор в эту дискуссию: Вашингтон одновременно пытается влиять на ход войны и учитывать последствия атак на российский энергетический сектор для мирового рынка.

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