Первый темнокожий миллиардер заявил, что США должны афроамериканцам 14 трлн долларов репараций

Основатель компании Black Entertainment Television (BET) и первый темнокожий миллиардер в истории США Роберт Джонсон заявил, что Соединенные Штаты должны афроамериканцам 14 трлн долл. репараций за рабство. По его мнению, это будет способствовать уменьшению расового неравенства в США. Об этом Роберт Джонсон сказал во время программы "Squawk Box" на телеканале CNBC, пишет "Страна".



Миллиардер отметил, что помешать Штатам разделиться на несколько частей общества, нужно играть по-крупному. По его словам, более 200 лет рабского труда без какой-либо компенсации является передачей богатства. Также к этому относится и то, что темнокожие люди, находясь в рабстве, не могли получить доступ к образованию, а соответственно, и копить доходы.

Джонсон назвал репарации программой позитивных действий, которая может стать сигналом того, что белые американцы признают ущерб, которые десятилетиями наносился афроамериканцам.

Кроме того, Роберт Джонсон заявил, что если деньги направить на поддержку населения и бизнеса, то в скором времени они вновь вернутся в экономику страны. Также он отметил, что запрос на репарации появился еще год назад.

Ранее "Комментарии" писали, что за последнюю неделю в ходе массовых протестов и беспорядков в США после убийства полицейским темнокожего Джорджа Флойда зафиксировано 279 атак на свободу слова.

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