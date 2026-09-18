План для Трампа и Хегсета: в США рассматривают четыре сценария урезания оборонного присутствия в ЕС

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Недилько Ксения
Соединенные Штаты Америки приступили к внутреннему пересмотру своей глобальной оборонной стратегии, что может привести к наибольшей реконфигурации американского военного присутствия на европейском континенте со времен завершения Холодной войны. В высшем армейском командовании США продолжаются закрытые дискуссии по оптимизации расходов и целесообразности содержания больших тыловых баз в Западной Европе.
Дональд Трамп и Пит Хегсет. Фото из открытых источников
По данным авторитетного медиа NBC News, американское оборонное ведомство изучает несколько вариантов оптимизации зарубежных гарнизонов.
Сообщается, что профильные специалисты разработали четыре отдельных моделей развития событий, охватывающих трансформацию сухопутных, военно-морских и воздушных подразделений. Главный фокус внимания смещается с пассивного сдерживания в тылу на активное усиление границ Североатлантического союза.
Параллельно с намерениями ослабить присутствие в Германии Белый дом ведет активный диалог с Варшавой по расширению военного партнерства. Действующий президент США Дональд Трамп в своем заявлении от 17 сентября уже публично отметил "значительный прогресс" в переговорном процессе относительно строительства абсолютно нового военного объекта для армии США на польской территории. Такой шаг призван сбалансировать архитектуру безопасности и продемонстрировать твердость намерений Вашингтона защищать непосредственные границы союзников.
Напомним, портал "Комментарии" писал , что Трамп заявил, что в Украине под ракетами безопаснее, чем в Северной Каролине.