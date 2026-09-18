Соединенные Штаты Америки приступили к внутреннему пересмотру своей глобальной оборонной стратегии, что может привести к наибольшей реконфигурации американского военного присутствия на европейском континенте со времен завершения Холодной войны. В высшем армейском командовании США продолжаются закрытые дискуссии по оптимизации расходов и целесообразности содержания больших тыловых баз в Западной Европе.

Дональд Трамп и Пит Хегсет. Фото из открытых источников

По данным авторитетного медиа NBC News, американское оборонное ведомство изучает несколько вариантов оптимизации зарубежных гарнизонов.

"Пентагон рассматривает сокращение американского военного контингента в Европе по меньшей мере на 25 тысяч человек, а один из вариантов предусматривает вывод до 40 тысяч военнослужащих — фактически половины нынешней численности, — делятся инсайдерской информацией американские и европейские высокопоставленные чиновники, отмечая, что финального вердикта в итоге нет. Источники добавляют: — Самое сильное сокращение может затронуть Германию, Италию и Испанию. К примеру, только в ФРГ сейчас дислоцируются около 36 тысяч наших солдат".

Сообщается, что профильные специалисты разработали четыре отдельных моделей развития событий, охватывающих трансформацию сухопутных, военно-морских и воздушных подразделений. Главный фокус внимания смещается с пассивного сдерживания в тылу на активное усиление границ Североатлантического союза.

"Рассматриваются четыре сценария, причем часть подразделений могут не вывести из Европы, а перебросить поближе к восточному флангу НАТО, — объясняют военные аналитики, детализируя внутренний график принятия решений в Вашингтоне. Корреспонденты подчеркивают: — Окончательную рекомендацию министру обороны Питу Хегсету ожидают 6 ноября, после чего эти предложения будут официально представлены Дональду Трампу".

Параллельно с намерениями ослабить присутствие в Германии Белый дом ведет активный диалог с Варшавой по расширению военного партнерства. Действующий президент США Дональд Трамп в своем заявлении от 17 сентября уже публично отметил "значительный прогресс" в переговорном процессе относительно строительства абсолютно нового военного объекта для армии США на польской территории. Такой шаг призван сбалансировать архитектуру безопасности и продемонстрировать твердость намерений Вашингтона защищать непосредственные границы союзников.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Трамп заявил, что в Украине под ракетами безопаснее, чем в Северной Каролине.