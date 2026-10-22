Почему Трамп придержал санкции против России: в Белом доме раскрыли позитивные сигналы из Кремля

Президент США Дональд Трамп не намерен усиливать санкционное давление на Россию, поскольку считает, что переговоры о завершении войны против Украины вышли на особенно чувствительный этап. По его словам, стороны могут быть ближе к соглашению, чем когда-либо ранее. Об этом американский лидер заявил, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Дональд Трамп сообщил, что недавно обсуждал завершение войны с президентом РФ Владимиром Путиным и после этого пришел к выводу, что дипломатический процесс приближается к возможному результату.

"Возможно, сейчас мы ближе, чем когда-либо раньше", — заявил президент США.

По мнению Трампа, новые санкции в такой момент способны осложнить переговоры. Он подчеркнул, что Вашингтон не должен усиливать давление на Москву, если стороны действительно находятся на пороге договоренностей.

"Мы, возможно, близки к соглашению впервые за долгое время. А когда вы близки к соглашению и ведете очень щепетильные переговоры, то не вводите новые санкции", — пояснил американский лидер.

При этом Трамп дал понять, что возможность введения дополнительных ограничений против России сохраняется. Он заявил, что может принять такое решение в любой момент, однако не стал уточнять, какие действия Москвы могли бы привести к ужесточению американской политики.

Таким образом, Вашингтон пока предпочитает не использовать новые санкции как инструмент давления на Кремль, рассчитывая на продвижение переговоров. Однако заявление Трампа не означает, что соглашение уже достигнуто.

Конкретные условия потенциальной сделки, сроки ее заключения и позиция Киева по обсуждаемым предложениям в выступлении американского президента раскрыты не были. Поэтому дальнейшее развитие переговоров будет зависеть от того, удастся ли сторонам превратить заявления о сближении позиций в реальные договоренности.

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