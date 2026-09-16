Почему Трамп просчитался, сделав ставку на перемирие между Украиной и Россией

Цены на дизельное топливо в США достигли рекордной отметки — около $6,27 за галлон. Как пишет The Atlantic, это почти вдвое больше уровня конца февраля. На этом фоне администрация Дональда Трампа пытается связать подорожание с ударами Украины по российским нефтеперерабатывающим заводам.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Однако аналитики указывают на гораздо более широкий набор причин. По данным издания, ключевым фактором стали перебои с поставками нефти с Ближнего Востока после фактического ограничения движения через Ормузский пролив. Для производства дизеля особенно важна нефть определенного состава, а перебои с ее поставками напрямую отражаются на работе НПЗ.

Ситуацию усугубили повреждения и остановки нефтеперерабатывающих предприятий в регионе. При этом проблема приобрела глобальный характер: мировые НПЗ в разгар летнего сезона производили примерно на 4,2 млн баррелей в сутки меньше, чем годом ранее.

Удары Украины по российским НПЗ действительно способны влиять на мировой рынок, поскольку Россия остается одним из крупнейших экспортеров дизельного топлива. Однако специалисты Kpler отмечают, что украинские атаки не являются главным фактором нынешнего скачка цен.

Дополнительное давление может возникнуть осенью, когда американские НПЗ традиционно отправляются на плановое техническое обслуживание. При этом нефтеперерабатывающие предприятия США уже работают практически на пределе возможностей.

Эксперты также предупреждают: даже прекращение огня между Россией и Украиной не приведет к мгновенному удешевлению дизеля. Поврежденным предприятиям потребуется время для ремонта и восстановления производства.

На фоне роста стоимости топлива увеличиваются расходы американцев и бизнеса. Именно это, по мнению авторов анализа, может усиливать давление на Трампа внутри страны. Сам президент, в свою очередь, продолжает искать объяснение скачку цен, связывая его в том числе с украинскими ударами по российской энергетике.

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