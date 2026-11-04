Почему Трамп так хочет остановить войну в Украине: эксперт назвал неожиданный мотив



















Дональд Трамп продолжает говорить о возможности завершения войны в Украине, поскольку ранее сделал такое обещание американским избирателям. Однако интерес Вашингтона к прекращению боевых действий имеет и более широкое стратегическое объяснение. Такое мнение высказал политтехнолог Тарас Загородний.

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По его словам, американский президент неоднократно возвращался к теме мирного соглашения накануне выборов, поскольку должен был демонстрировать избирателям, работающим над выполнением своих обещаний. В то же время реальный документ о завершении войны так и не был представлен.

Загородний считает, что Трамп оказался в сложной ситуации: он обещал скорый результат, но Россия не демонстрирует готовности прекратить войну. Поэтому американскому лидеру приходится объяснять, почему договоренности до сих пор нет.

"Он обещал своим избирателям закончить войну 24 часа. Достаточно громкое заявление. О нем помните, всегда о нем напоминают", — отметил эксперт.

В то же время политтехнолог убежден, что Украина не исчезнет из американской повестки дня даже после завершения избирательного цикла. Он объяснил это стратегическими интересами США. В частности, Вашингтон не заинтересован в усилении зависимости России от Китая и стремится высвободить ресурсы для сосредоточения на китайском направлении.

По мнению Загороднего, война России против Украины истощает ресурсы не только США, но и Европы. Именно поэтому американская сторона заинтересована в прекращении боевых действий, хотя мотивы Вашингтона не обязательно совпадают с украинскими.

"Они хотят закончить войну, чтобы переключиться на Китай, потому что ресурсов вести две войны у них нет", — пояснил политтехнолог.

Напомним, портал "Комментарии" уже писал , что президент США Дональд Трамп оказался в ситуации политического давления после результатов промежуточных выборов, на которых его партия потерпела поражение. На этом фоне от американского лидера можно ожидать непредсказуемых шагов.