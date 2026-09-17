Почему закон Линдси-Грэма не об Украине: какую игру с Китаем начинает Трамп

Закон Линдси-Грэмма принят несмотря на большие разногласия в демократической партии. Демократы проголосовали 152 – против, 58 – за. И главное опасение демократов, точно так же, как и энтузиазм республиканцев, очень далеки от вопросов Украины. Об этом рассказал руководитель аналитического центра "Деловая столица" Вадим Денисенко.

США. Фото: из открытых источников

Политолог рассказывает, что этот закон дает право Трампу, де-факто, восстановить тарифные войны по всему миру, так как наделяет его возможностью по собственному усмотрению вводить 100% пошлины против тех стран, которые покупают российские энергоносители. И если кто-то думает, что речь идет только о Китае или Индии, тот глубоко ошибается. Российские энергоносители покупают ЕС, Япония, Южная Корея, Вьетнам, Бразилия, Саудовская Аравия – всего не менее 40 стран. Иными словами, таможенные войны де-факто возвращаются.

"Этот закон, лежавший уже год в обеих палатах, мог бы еще столько же там пролежать, если бы не совокупность нескольких фактов: приближающиеся переговоры Трамп-Си, которые должны состояться 24.09. Этот закон – единственный козырь в руках Трампа, который входит в переговоры с очень слабой позицией. США застряли в Иране без скорых перспектив выйти на контроль над Ормузом. Более того, выход хуситов на Баб-эль-Мандебский поток и удары по главному нефтепроводу СА может заблокировать Саудовскую Аравию. Трампу нужно просить лидера Китая о помощи на Ближнем Востоке. Но он может о чем-то просить, имея в руках хоть какой-то козырь. И тут Трамп возвращается к своему любимому козырю – торговым войнам. Их результативность явно невысока, потому что США критически зависимы от китайских редкоземельных металлов, но с точки зрения Трампа лучше это чем ничего", – отметил эксперт.

По его мнению, принятие этого закона, безусловно, обусловлено возможной утратой республиканцами Конгресса и необходимостью усилить позиции Трампа до конца его каденции. Соответственно, отменить этот закон практически невозможно, потому что 2/3 голосов у демократов не будет. И, наконец, республиканцы в силу разворота MAGA в сторону Украины будут апеллировать к этому закону в ходе избирательной кампании.

Подводя итоги Вадим Денисенко, Трампу нужен этот закон, как часть игры с Китаем. При чем игры, где у Трампа есть очень слабые карты. И высока вероятность того, что в переговорах США-Китай у нас будет разговор о Ближнем Востоке, а не об Украине. У США нет сейчас возможности перевернуть доску. Самый вероятный сценарий – очередное ограниченное соглашение о торговом перемирии. Вопросы Украины и Ближнего Востока и вмешательство в эти вопросы Пекина – это уже гораздо более сложное соглашение, которое Китай готов рассмотреть исключительно с учетом более широких уступок со стороны США. Готов к этому Трамп – открытый вопрос, но вероятность такого сценария, к сожалению, низка.

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