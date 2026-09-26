Почти $400 млн для Украины, но с неприятным нюансом: что так и не вошло в новый пакет США

Администрация президента США Дональда Трампа намерена полностью использовать около $400 млн, выделенных Конгрессом на военную помощь Украине. При этом новый пакет не предусматривает поставку ракет для американских систем противовоздушной обороны Patriot. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на три источника, знакомых с ситуацией.

США. Фото: из открытых источников

Речь идет о средствах в рамках Ukraine Security Assistance Initiative (USAI), которые американский Конгресс одобрил в конце 2025 года. По данным Reuters, к началу текущей недели администрация уже заключила контракты примерно на $307 млн. Это означает, что основная часть средств получила юридические обязательства и не должна быть аннулирована.

Еще около $93 млн планируется оформить до 30 сентября – окончания финансового года в США. Таким образом, Вашингтон намерен закрепить весь предусмотренный объем финансирования в установленные Конгрессом сроки. Первые поставки, по данным источников, уже начались в сентябре.

В числе предусмотренной помощи – вооружение, оборудование и запасные части для бронетехники. Однако собеседники Reuters отдельно отметили отсутствие ракет-перехватчиков для Patriot.

Это особенно чувствительный момент на фоне продолжающихся российских атак по территории Украины с использованием беспилотников и ракет. Потребность Киева в дополнительных средствах ПВО остается одним из ключевых вопросов военной поддержки. В сентябре украинская сторона сообщала о планах получить около 1000 ракет Patriot при содействии партнеров.

При этом часть поставок по уже заключенным контрактам может продолжаться значительно дольше текущего финансового года: Reuters сообщает, что отдельные поставки ожидаются вплоть до октября 2029 года. Таким образом, выделенные Конгрессом средства будут использованы, но их состав не включает ракеты Patriot.

Читайте также на портале "Комментарии" — Путин раскрыл карты: кто на самом деле хочет и дальше продолжать войну против Украины.



